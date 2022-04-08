Минобороны РФ заявило, что СБУ заминировала хранилище со 120 тоннами хлора в Первомайском. В горсовете ответили, что никаких хранилищ хлора там нет

"По подтвержденной информации, в городе Первомайском Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками Службы безопасности Украины заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Это хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, что приведет к гибели местных жителей", – сказал пропагандист Конашенков.
В городе Первомайском Харьковской области украинские спецслужбы готовят крупную провокацию с использованием отравляющих веществ, заявили в Минобороны РФ:https://t.co/dYxKHc5rmJ— ТАСС (@tass_agency) April 6, 2022
Видео: Минобороны России pic.twitter.com/14DAtMQkKZ
Проект StopFake опроверг информацию минобороны РФ, назвав ее фейком.
"Никаких хранилищ хлора на территории предприятия "Химпром" в Первомайском не существует, поскольку оно уже много лет назад прекратило существование", – говорится в сообщении.
Эту информацию StopFake подтвердили в горсовете Первомайского.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.
После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.
В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.
Лидеры стран G7 по итогам саммита в Брюсселе предостерегли РФ от применения химического, биологического или ядерного оружия.