Минобороны РФ заявило, что СБУ заминировала хранилище со 120 тоннами хлора в Первомайском. В горсовете ответили, что никаких хранилищ хлора там нет

"По подтвержденной информации, в городе Первомайском Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками Службы безопасности Украины заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Это хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, что приведет к гибели местных жителей", – сказал пропагандист Конашенков.

В городе Первомайском Харьковской области украинские спецслужбы готовят крупную провокацию с использованием отравляющих веществ, заявили в Минобороны РФ:https://t.co/dYxKHc5rmJ



Видео: Минобороны России pic.twitter.com/14DAtMQkKZ — ТАСС (@tass_agency) April 6, 2022

Проект StopFake опроверг информацию минобороны РФ, назвав ее фейком.

"Никаких хранилищ хлора на территории предприятия "Химпром" в Первомайском не существует, поскольку оно уже много лет назад прекратило существование", – говорится в сообщении.

Эту информацию StopFake подтвердили в горсовете Первомайского.

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