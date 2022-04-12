"Даже оружие массового поражения эти идиоты не могут использовать полноценно". Билецкий заявил о трех пострадавших в результате химатаки в Мариуполе

Билецкий: Оккупанты думают, что показывают этим силу, но на самом деле они этим демонстрируют свою слабость Фото: ЕРА

"Если говорить о практической стороне удара – она невелика, три человека имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий. Даже оружие массового поражения эти идиоты не могут использоваться полноценно. Если говорить о моральной стороне, то она нам говорит только об одном – о трусости, о ссыкливости россиян", – подчеркнул Билецкий.

По его словам, использование оккупантами этого вида оружия свидетельствует о том, что они не в состоянии взять Мариуполь.

"Они же понимают, что это разойдется по всему миру, весь мир узнает, что они – террористы, нарушающие огромное количество конвенций. Они впадают в отчаяние, им ничего не остается, как в Первой мировой войне, только использовать неизбирательное запрещенное оружие. Они думают, что показывают этим силу, но на самом деле они этим демонстрируют свою слабость", – отметил Билецкий.

Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

В минобороны США, комментируя сообщение о химатаке на Мариуполь, заявили, что применение Россией химического оружия означало бы эскалацию конфликта и стало бы "вызовом для НАТО". Сейчас Пентагон проверяет эту информацию.

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