Оккупанты попытаются взять под контроль Маруиуполь и Попасную, чтобы выйти на административные границы Донецкой области – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, оккупанты, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, продолжают размещать свою технику и армию непосредственно в жилой застройке.

В частности, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области они используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Кроме того, отмечается, что россияне ведут бои в гражданской одежде.

На Северском направлении российская армия завершает передислокацию отдельных подразделений в восточную операционную зону и перемещает подразделения 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа в Белгородскую и Воронежскую области, а также перебазирует свою авиацию на аэродромы, находящиеся рядом с восточными границами Украины.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают частичную блокировку Харькова. Посредством воздушной разведки они пытаются выявить позиции подразделений украинской армии.

На Южнобужском направлении оккупанты удерживают определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа, а также восполняют регулярные потери в личном составе и технике и пытаются обеспечить живучесть собственных пунктов управления.

Россияне не оставляют попыток закрепиться на административных границах Херсонской области, отмечает Генштаб.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли оккупантов продолжают изоляцию района ведения боевых действий, ведут разведку.

На территории Донецкой и Луганской областей украинская армия за минувшие сутки отбила шесть атак врага, уничтожила четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем россиян.

Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки были поражены семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

Война России против Украины. Главное (обновляется)