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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты попытаются взять под контроль Маруиуполь и Попасную, чтобы выйти на административные границы Донецкой области – Генштаб ВСУ

Россияне не оставляют попыток закрепиться на административных границах Херсонской области, отмечает Генштаб
Россияне не оставляют попыток закрепиться на административных границах Херсонской области, отмечает Генштаб
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Существует вероятность, что российские оккупанты будут пытаться взять под контроль Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в направлении Курахово, чтобы выйти на административные границы Донецкой области. Об этом 12 апреля сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, оккупанты, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, продолжают размещать свою технику и армию непосредственно в жилой застройке.

В частности, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области они используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Кроме того, отмечается, что россияне ведут бои в гражданской одежде.

На Северском направлении российская армия завершает передислокацию отдельных подразделений в восточную операционную зону и перемещает подразделения 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа в Белгородскую и Воронежскую области, а также перебазирует свою авиацию на аэродромы, находящиеся рядом с восточными границами Украины.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают частичную блокировку Харькова. Посредством воздушной разведки они пытаются выявить позиции подразделений украинской армии.

На Южнобужском направлении оккупанты удерживают определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа, а также восполняют регулярные потери в личном составе и технике и пытаются обеспечить живучесть собственных пунктов управления.

Россияне не оставляют попыток закрепиться на административных границах Херсонской области, отмечает Генштаб.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли оккупантов продолжают изоляцию района ведения боевых действий, ведут разведку.

На территории Донецкой и Луганской областей украинская армия за минувшие сутки отбила шесть атак врага, уничтожила четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем россиян.

Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки были поражены семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/293032059676546

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

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