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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ООН подтверждает гибель 1842 мирных жителей в Украине с начала войны, но фактические цифры значительно выше

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В ООН рассказали о количестве погибших мирных жителей в Украине
В ООН рассказали о количестве погибших мирных жителей в Украине
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по состоянию на 24.00 10 апреля ООН подтверждает гибель 1842 мирных жителей в Украине. Об этом сообщила пресс-служба управления верховного комиссара ООН по правам человека 11 апреля.

2493 человека были ранены.

В частности, погибло 148 детей, 233 были ранены.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе из-за обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – говорится в сообщении.

В УВКПЧ считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

"Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Бородянки (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – отметили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора, с 24 февраля в Украине погибло 183 ребенка, а еще 342 ранены.

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно. Но, по данным местных властей Мариуполя Донецкой области на 28 марта, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из них около 210 – дети.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, ООН, война России против Украины, погибшие
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