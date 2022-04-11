ООН подтверждает гибель 1842 мирных жителей в Украине с начала войны, но фактические цифры значительно выше

2493 человека были ранены.
В частности, погибло 148 детей, 233 были ранены.
"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе из-за обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – говорится в сообщении.
В УВКПЧ считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.
"Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Бородянки (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – отметили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Офиса генпрокурора, с 24 февраля в Украине погибло 183 ребенка, а еще 342 ранены.
Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно. Но, по данным местных властей Мариуполя Донецкой области на 28 марта, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из них около 210 – дети.