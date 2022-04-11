ООН подтверждает гибель 1842 мирных жителей в Украине с начала войны, но фактические цифры значительно выше

В ООН рассказали о количестве погибших мирных жителей в Украине Фото: EPA

2493 человека были ранены.

В частности, погибло 148 детей, 233 были ранены.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе из-за обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – говорится в сообщении.

В УВКПЧ считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

"Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Бородянки (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – отметили в пресс-службе.

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