В Украине 183 ребенка погибли и 342 получили ранения из-за вооруженной агрессии РФ – Офис генпрокурора

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено всего 938 учебных заведений, 87 из них разрушены полностью Фото: depositphotos.com

Отмечается, что данные являются неокончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сообщается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 110, в Киевской – 98, в Харьковской – 76, в Черниговской – 54, в Николаевской – 40, в Луганской – 35, в Запорожской – 22, в Херсонской – 29, в Сумской – 16, в Житомирской – 15.

В столице пострадали 16 детей.

Кроме того, Офис генпрокурора фиксирует преступления россиян на деоккупированных территориях.

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Ворзеля Киевской области, было обнаружено тело 15-летнего подростка с огнестрельными ранениями.

В Бородянке Киевской области в результате обстрелов погибла семья с пятилетним ребенком. Их тела обнаружены только сейчас.

9 апреля в результате артиллерийских обстрелов российскими военными села Станислав Белозерского района Херсонской области 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение шеи с повреждением спинного мозга.

10 апреля в результате артобстрела поселка в Покровском районе Донецкой области 16-летний подросток получил ранение.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено всего 938 учебных заведений, 87 из них разрушены полностью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)