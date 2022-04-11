ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли в Лисичанске многоэтажный дом, погиб мирный житель – глава ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гайдай сообщил о прямом попадании в многоэтажку
Гайдай сообщил о прямом попадании в многоэтажку
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

11 апреля российские оккупационные войска обстреляли Лисичанск Луганской области из тяжелого вооружения. Об этом в Facebook написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжает разбирать завалы. Уже есть один погибший", – сообщил он.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/143792294826829

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела в Лисичанске разрушен многоквартирный дом.

"В Северодонецке в результате обстрела произошло возгорание нежилого сооружения, во время тушения возникло обрушение крыш и стен. Площадь пожара составляет 150 м2. Пострадавших нет", – уточнили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/lugdsns/posts/346053967555680

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гайдай 11 апреля сообщил, что в Луганской области после многочисленных обстрелов российских захватчиков не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры.

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много. "Битва за Донбасс будет напоминать вам – говорю с сожалением, но это правда – Вторую мировую войну: масштабами, операциями, маневрами, тысячами танков, бронированной техники, артиллерии. Это не будет локальная операция, судя по подготовке России", – отметил министр.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины"Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать", – сказал он.

Теги: Украина, Луганская область, ГСЧС, Северодонецк, Лисичанск, Сергей Гайдай, война России против Украины, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дурнев: ВСУ – красавцы. Показали такой класс. Это просто сильнейшая армия мира. Я, конечно, горжусь
  Дурнев: ВСУ – красавцы. Показали такой класс. Это просто сильнейшая армия мира. Я, конечно, горжусь
"Втихомирювач та Заспокоювач". Арестович показал фото в обнимку с Залужным и рассказал, сколько лет они дружат
"Втихомирювач та Заспокоювач". Арестович показал фото в обнимку с Залужным и рассказал, сколько лет они дружат
"Люди вынуждены бежать от войны". Гир записал видео в поддержку украинцев
"Люди вынуждены бежать от войны". Гир записал видео в поддержку украинцев
"Мы вынужденно уехали из дома, но нас всех объединяет желание вернуться". Сопонару в Лондоне вышла на акцию в поддержку Украины
"Мы вынужденно уехали из дома, но нас всех объединяет желание вернуться". Сопонару в Лондоне вышла на акцию в поддержку Украины
Серга – Тодоренко: Желаю родить тебе здорового ребенка. Надеюсь, у него будет возможность увидеть, от какой страны отказалась его мать
Серга – Тодоренко: Желаю родить тебе здорового ребенка. Надеюсь, у него будет возможность увидеть, от какой страны отказалась его мать
Жена Бабкина рассказала хейтерам, почему ее муж уехал из Украины, а не отправился на фронт
Жена Бабкина рассказала хейтерам, почему ее муж уехал из Украины, а не отправился на фронт
  "Я поддерживаю украинцев". Билли Айлиш посвятила песню Украине. Видео
  "Я поддерживаю украинцев". Билли Айлиш посвятила песню Украине. Видео
"Мне так жаль, мой любимый, но главное сейчас это жизнь!" Гвоздева показала обстрелянный автомобиль своего мужа
"Мне так жаль, мой любимый, но главное сейчас – это жизнь!" Гвоздева показала обстрелянный автомобиль своего мужа
  Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик"
  Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик"
Серга после обвинений в хайпе ответил замалчивающей войну РФ против Украины Тодоренко
Серга после обвинений в хайпе ответил замалчивающей войну РФ против Украины Тодоренко
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде
  "Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке
  "Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина
  "Была очень веская причина". Ефросинина рассказала, что вывезла детей за границу
  "Была очень веская причина". Ефросинина рассказала, что вывезла детей за границу
  Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев выступили с благотворительным концертом для переселенцев. Видео
  Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев выступили с благотворительным концертом для переселенцев. Видео
Австралия, США, ЮАР и другие. Записанная Pink Floyd и Хлывнюком песня в поддержку Украины лидирует в чартах более 20 стран мира
Австралия, США, ЮАР и другие. Записанная Pink Floyd и Хлывнюком песня в поддержку Украины лидирует в чартах более 20 стран мира
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер (207243)
2
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (91824)
3
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (32444)
4
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины (31016)
5
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм (28181)
6
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (19584)
7
"Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летний Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака (15097)
8
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (13871)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS