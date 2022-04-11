Оккупанты обстреляли в Лисичанске многоэтажный дом, погиб мирный житель – глава ОВА

"Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжает разбирать завалы. Уже есть один погибший", – сообщил он.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела в Лисичанске разрушен многоквартирный дом.

"В Северодонецке в результате обстрела произошло возгорание нежилого сооружения, во время тушения возникло обрушение крыш и стен. Площадь пожара составляет 150 м2. Пострадавших нет", – уточнили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гайдай 11 апреля сообщил, что в Луганской области после многочисленных обстрелов российских захватчиков не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры.

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много. "Битва за Донбасс будет напоминать вам – говорю с сожалением, но это правда – Вторую мировую войну: масштабами, операциями, маневрами, тысячами танков, бронированной техники, артиллерии. Это не будет локальная операция, судя по подготовке России", – отметил министр.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины. "Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать", – сказал он.