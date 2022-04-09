Пары от взрыва цистерны с азотной кислотой распространились в районе позиций россиян – Гайдай

"Угрозы жизни населения нет. Воевать россияне не умеют – не рассчитали даже направление ветра. Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшевки и Варваровки", – заявил Гайдай.
Также в течение дня в результате обстрелов Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Золотого повреждено 11 объектов, среди которых четыре дома, промышленный склад, спортивная инфраструктура.
"Ранения получили четыре человека, спасены из-под завалов и обстрелов четыре человека, в том числе один ребенок", – отмечается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Взрыв цистерны с четырьмя тоннами неконцентрированной азотной кислоты произошел, по информации Гайдая, в 17.09 9 апреля в результате российского обстрела промышленной зоны в Луганской области.
Это второй за неделю случай попадания снаряда в цистерну с кислотой в Рубежном. Предыдущий был 5 апреля.