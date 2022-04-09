Пары от взрыва цистерны с азотной кислотой распространились в районе позиций россиян – Гайдай

Оккупанты бьют по цистерне с азотной кислотой в Рубежном второй раз за неделю Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

"Угрозы жизни населения нет. Воевать россияне не умеют – не рассчитали даже направление ветра. Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшевки и Варваровки", – заявил Гайдай.

Также в течение дня в результате обстрелов Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Золотого повреждено 11 объектов, среди которых четыре дома, промышленный склад, спортивная инфраструктура. "Ранения получили четыре человека, спасены из-под завалов и обстрелов четыре человека, в том числе один ребенок", – отмечается в сообщении. https://www.facebook.com/odalug/posts/350785920426479 Война России против Украины. Главное (обновляется)