В Рубежном оккупанты снова повредили цистерну с азотной кислотой. ОВА просит людей закрыть окна и не покидать укрытия

Это второй за неделю случай попадания оккупантов в цистерну с азотом в Рубежном Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Это второй за неделю случай попадания снаряда в цистерну с кислотой в Рубежном. Предыдущий был 5 апреля.

"Снова химическая атака! Возле Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой. Не выходите из укрытий! Если вы в помещении, закройте двери и окна!" – призвал он жителей города.

Глава ОВА попросил жителей подготовить защитные маски, пропитанные раствором соды.

Гайдай напомнил, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

"Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза промыть их проточной водой в течение 10–30 минут, при попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло, при проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", – добавил глава ОВА.

Он призвал население следить за направлением ветра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)