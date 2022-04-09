ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Рубежном оккупанты снова повредили цистерну с азотной кислотой. ОВА просит людей закрыть окна и не покидать укрытия

Это второй за неделю случай попадания оккупантов в цистерну с азотом в Рубежном
Это второй за неделю случай попадания оккупантов в цистерну с азотом в Рубежном
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

В Рубежном Луганской области российские оккупанты снова повредили цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил 9 апреля в Facebook глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Это второй за неделю случай попадания снаряда в цистерну с кислотой в Рубежном. Предыдущий был 5 апреля.

"Снова химическая атака! Возле Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой. Не выходите из укрытий! Если вы в помещении, закройте двери и окна!" – призвал он жителей города.

Глава ОВА попросил жителей подготовить защитные маски, пропитанные раствором соды.

Гайдай напомнил, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

"Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза промыть их проточной водой в течение 10–30 минут, при попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло, при проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", – добавил глава ОВА.

Он призвал население следить за направлением ветра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/698752801158495/

Контекст:

11 марта Гайдай сообщил, что оккупанты контролируют 70% Луганской области.

23 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что россияне захватили большую часть Луганской области. Они ежедневно обстреливают Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Попасную, которые остаются под контролем Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Рубежное, Сергей Гайдай, война России против Украины, кислота, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака
  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ это нацизм и экстремизм
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки" (85117)
2
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (75878)
3
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (32662) G
4
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению (21816)
5
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм (21387)
6
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию (19007)
7
Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер (16774)
8
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (13546)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS