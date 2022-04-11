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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаку россиян под Золотым, оккупанты обстреляли каждый город области – Луганская ОВА

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На линии фронта Луганской и Донецкой областей ВСУ отбили четыре атаки российской армии было уничтожено пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем оккупантов
На линии фронта Луганской и Донецкой областей ВСУ отбили четыре атаки российской армии – было уничтожено пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем оккупантов
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В Луганской области после многочисленных обстрелов российских захватчиков не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры. Об этом 11 апреля сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В нашей области не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья", – говорится в сообщении.

Он отметил, что оккупанты штурмовали район Золотого, после чего отошли и начали обстреливать жилые дома.

По словам Гайдая, многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. В Кременском районе из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, на пожар выехали спасатели.

Глава ОВА добавил, что в Северодонецке разрушены частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.

Также он сообщил, что на линии фронта Луганской и Донецкой областей ВСУ отбили четыре атаки российской армии – было уничтожено пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб сообщал сегодня, что оккупанты продолжают создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении – вероятно, с целью в ближайшие дни возобновить наступление.

Теги: Россия, Украина, пожар, Луганская область, Донецкая область, война, штурм, Сергей Гайдай, Золотое, спасатели, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, информатор, инфраструктура, русский мир, российские оккупанты
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