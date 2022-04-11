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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В небе Украины за сутки уничтожены 11 целей российских оккупантов – Воздушные силы ВСУ

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Украинская боевая авиация наносит удары по российским войскам
Украинская боевая авиация наносит удары по российским войскам
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

10 апреля Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили в украинском небе один самолет и четыре вертолета российских оккупантов. Об этом в Facebook проинформировало командование ВС ВСУ.

"10 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов: один самолет (Су-34), четыре вертолета (Ми-24, Ка-52), три беспилотных летательных аппарата (ОТР), три крылатых ракеты (Х-59). Информация уточняется", – сказано в сообщении.

Украинские военные рассказали и о работе истребителей.

"Продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24М, которые 10 апреля нанесли сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/351064250394863

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов на 10 апреля составили около 19,3 тыс. человек личного состава, 152 самолета и 137 вертолетов.

Теги: война, самолет, вертолет, истребители, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, войска, потери России
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