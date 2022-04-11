В небе Украины за сутки уничтожены 11 целей российских оккупантов – Воздушные силы ВСУ

"10 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов: один самолет (Су-34), четыре вертолета (Ми-24, Ка-52), три беспилотных летательных аппарата (ОТР), три крылатых ракеты (Х-59). Информация уточняется", – сказано в сообщении.
Украинские военные рассказали и о работе истребителей.
"Продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24М, которые 10 апреля нанесли сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов", – отметили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов на 10 апреля составили около 19,3 тыс. человек личного состава, 152 самолета и 137 вертолетов.