ВСУ сбили российский истребитель Су-34, пытавшийся атаковать Николаев

Об этом 10 апреля в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.
"Оккупанты пытаются улучшить свое положение на николаевском направлении, но наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы, – говорится в сообщении. – Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев".
Отмечается, что общие потери врага за ночь на 10 апреля "составили 70 орков и семь единиц техники".
В Генштабе ВСУ сообщали, что из-за потерь личного состава и техники оккупанты развернули военные госпитали и ремонтные мастерские в трех областях, в частности – в Херсонской.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
Оккупанты обстреливали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносили авиаудары. Утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА, в результате которого погибло 36 человек, в том числе секретарь Кима.
16 марта глава в Николаевской областной государственной (военной) администрацией Виталий Ким сообщил, что в регионе украинские военные "отодвинули линию фронта". 5 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Николаевской области российских военных не осталось и что они готовятся покинуть Херсон – единственный областной центр, который захватили.
По словам Кима, в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, орков почти не осталось.