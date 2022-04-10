ВСУ сбили российский истребитель Су-34, пытавшийся атаковать Николаев

Об этом 10 апреля в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.

"Оккупанты пытаются улучшить свое положение на николаевском направлении, но наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы, – говорится в сообщении. – Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев".

Отмечается, что общие потери врага за ночь на 10 апреля "составили 70 орков и семь единиц техники".

В Генштабе ВСУ сообщали, что из-за потерь личного состава и техники оккупанты развернули военные госпитали и ремонтные мастерские в трех областях, в частности – в Херсонской.

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