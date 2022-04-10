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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили российский истребитель Су-34, пытавшийся атаковать Николаев

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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 был сбит зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВСУ, отметило оперативное командование "Юг"
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 был сбит зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВСУ, отметило оперативное командование "Юг"
Фото: Минобороны России / AFcebook (архив)

Российские оккупационные войска пытаются улучшить свое положение на николаевском направлении, но тщетно, ВСУ оттесняют противника с занимаемых позиций и уничтожают его ресурсы.

Об этом 10 апреля в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.

"Оккупанты пытаются улучшить свое положение на николаевском направлении, но наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы, – говорится в сообщении. – Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев".

Отмечается, что общие потери врага за ночь на 10 апреля "составили 70 орков и семь единиц техники".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1314611419060286/

В Генштабе ВСУ сообщали, что из-за потерь личного состава и техники оккупанты развернули военные госпитали и ремонтные мастерские в трех областях, в частности – в Херсонской.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

Оккупанты обстреливали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносили авиаудары. Утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА, в результате которого погибло 36 человек, в том числе секретарь Кима.

16 марта глава в Николаевской областной государственной (военной) администрацией Виталий Ким сообщил, что в регионе украинские военные "отодвинули линию фронта". 5 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Николаевской области российских военных не осталось и что они готовятся покинуть Херсон – единственный областной центр, который захватили.

По словам Кима, в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, орков почти не осталось.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Николаевская область, вторжение, истребители, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Су-34, российские военные, потери России, российские оккупанты
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