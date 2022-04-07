В Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, орков почти не осталось – Ким

"У нас в области их практически не осталось. [Они остаются в] Снегировке и паре сел на юге. Но из-за того что эти орки, уроды, ничего не могут сделать, они обстреливают наш город дистанционно из "Смерчей", – рассказал Ким.

По его мнению, таким образом российские оккупанты хотят посеять панику и нанести максимальный урон жителям города.

"Одновременно они закидывают фейки, что "мы тут идем, у нас 1000 танков, 700 ракетниц, 5000 людей". Но их там нет. Они, наоборот, передислоцируются, заживляют свои раны, вывозят технику чинить (уже не бросают), окапываются и боятся. Сидят в окопах, ссут и ждут, что мы будем на них нападать. Они подло воют", – сказал глава региона.

Гордон спросил, большие ли разрушения в Николаеве вследствие атак российской армии.

"Не сказал бы. В Николаеве самое большое разрушение – это ОГА. Есть много разрушенных больниц, школ, куда они попадали... В одну казарму попали. Много повреждений. По области больше 2000 зданий либо разрушены полностью, либо повреждены", – рассказал Ким.

Он объяснил, что считает разрушения в регионе не очень большими, потому что видел масштаб разрушений в других городах, в частности, в Мариуполе Донецкой области и Киеве.

"Все познается в сравнении.. Пока что (надеюсь, и на дальше) – не сильно [повреждена инфраструктура]", – сказал глава ОГА.

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