В Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, орков почти не осталось – Ким

"У нас в области их практически не осталось. [Они остаются в] Снегировке и паре сел на юге. Но из-за того что эти орки, уроды, ничего не могут сделать, они обстреливают наш город дистанционно из "Смерчей", – рассказал Ким.
По его мнению, таким образом российские оккупанты хотят посеять панику и нанести максимальный урон жителям города.
"Одновременно они закидывают фейки, что "мы тут идем, у нас 1000 танков, 700 ракетниц, 5000 людей". Но их там нет. Они, наоборот, передислоцируются, заживляют свои раны, вывозят технику чинить (уже не бросают), окапываются и боятся. Сидят в окопах, ссут и ждут, что мы будем на них нападать. Они подло воют", – сказал глава региона.
Гордон спросил, большие ли разрушения в Николаеве вследствие атак российской армии.
"Не сказал бы. В Николаеве самое большое разрушение – это ОГА. Есть много разрушенных больниц, школ, куда они попадали... В одну казарму попали. Много повреждений. По области больше 2000 зданий либо разрушены полностью, либо повреждены", – рассказал Ким.
Он объяснил, что считает разрушения в регионе не очень большими, потому что видел масштаб разрушений в других городах, в частности, в Мариуполе Донецкой области и Киеве.
"Все познается в сравнении.. Пока что (надеюсь, и на дальше) – не сильно [повреждена инфраструктура]", – сказал глава ОГА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
Оккупанты обстреливали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносили авиаудары. Утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА, в результате которого погибло 36 человек, в том числе секретарь Кима.
16 марта Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". 5 марта советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Николаевской области российских военных не осталось и что они готовятся покинуть Херсон – единственный областной центр, который захватили.
В конце марта оккупанты начали отводить войска с северных областей Украины – Киевской и Черниговской. 2 марта Министерство обороны Украины сообщило, что вся Киевская область освобождена от оккупантов. 4 марта в Черниговской ОГА рассказали, что оккупанты отошли от Чернигова и выходят из других населенных пунктов региона, а 5 апреля оперативное командование "Север" сообщило, что взяло под охрану государственную границу Украины в Черниговской области. Вооруженных сил Украины, российские оккупанты завершают перегруппировку выведенных войск и подготовку к наступательной операции на востоке Украины, чтобы полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей.