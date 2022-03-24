ВСУ побеждают Россию в украинском небе – NYT

Эксперты предполагали, что российские силы быстро уничтожат или парализуют противовоздушную оборону и военную авиацию Украины, но этого не произошло.

"Зато сейчас над Украиной бушуют воздушные бои в стиле Top Gun", – пишет издание.

Благодаря успеху украинских летчиков удалось защитить военнослужащих Украины на земле и предотвратить более масштабные бомбардировки городов, поскольку пилоты перехватили несколько российских крылатых ракет, отмечает The New York Times.

По данным издания, Россия выполняет около 200 вылетов в день, а Украина — от 5 до 10. Но у украинских летчиков большое преимущество – на большей части страны российские самолеты летают над территорией, контролируемой украинскими военными, которые могут перемещать зенитные ракеты, чтобы преследовать и сбивать оккупантов.

Издание приводит слова декана Института аэрокосмических исследований Митчелла и главного планировщика авиационной кампании "Буря в пустыне" в Ираке Дэйва Дептула, который сказал, что украинские пилоты используют технику "на грани возможностей", а их "впечатляющая производительность" помогает компенсировать их малую численность.