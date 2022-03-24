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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ побеждают Россию в украинском небе – NYT

За месяц войны России в Украине неожиданностью для военных аналитиков стала неспособность РФ победить Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Об этом 22 марта сообщило издание The New York Times.

Эксперты предполагали, что российские силы быстро уничтожат или парализуют противовоздушную оборону и военную авиацию Украины, но этого не произошло.

"Зато сейчас над Украиной бушуют воздушные бои в стиле Top Gun", – пишет издание.

Благодаря успеху украинских летчиков удалось защитить военнослужащих Украины на земле и предотвратить более масштабные бомбардировки городов, поскольку пилоты перехватили несколько российских крылатых ракет, отмечает The New York Times.

По данным издания, Россия выполняет около 200 вылетов в день, а Украина — от 5 до 10. Но у украинских летчиков большое преимущество – на большей части страны российские самолеты летают над территорией, контролируемой украинскими военными, которые могут перемещать зенитные ракеты, чтобы преследовать и сбивать оккупантов.

Издание приводит слова декана Института аэрокосмических исследований Митчелла и главного планировщика авиационной кампании "Буря в пустыне" в Ираке Дэйва Дептула, который сказал, что украинские пилоты используют технику "на грани возможностей", а их "впечатляющая производительность" помогает компенсировать их малую численность.

Контекст:

По состоянию на утро 24 марта Россия потеряла в войне против Украины 108 самолетов, 124 вертолета и 42 оперативно-тактических беспилотника.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 17 марта украинские военные уничтожили уже треть всех самолетов, которые вооруженные силы РФ задействовали для вторжения.

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