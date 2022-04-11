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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты могут осуществить провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину в агрессии в отношении Молдовы – Генштаб ВСУ

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Россияне продолжают подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины
Россияне продолжают подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты могут осуществить провокацию на территории Приднестровья с целью обвинить Украину в агрессии в отношении соседней республики Молдова. Об этом 11 апреля сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что захватчики продолжают создание наступательной группировки войск для действий на слобожанском направлении. Вероятно, в ближайшие дни оккупанты будут пытаться возобновить наступление, сообщает Генштаб.

Кроме того, россияне продолжают подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

Также осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Вероятно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области, отмечает Генштаб.

Для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады из Забайкальского края 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады.

Сообщается, что особую проблему оккупанты испытывают при комплектовании водительских должностей и механиков-водителей. Отбытие отобранного личного состава из пункта постоянной дислокации намечено на вторую половину апреля этого года.

Вероятно, россияне продолжат удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя, чтобы нарушить поставки грузов для украинской армии в места ведения боевых действий.

По данным Генштаба, определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и береговых войск Северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

На изюмском направлении оккупанты проводят воздушную разведку местности с целью выявления позиций Вооруженных сил Украины. Для этого они используют БПЛА “Орлан-10”.

Силами до двух батальонных тактических групп россияне пытались осуществить наступление в направлении населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, но успеха не имели и отошли на ранее занятые позиции.

На донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

В Мариуполе при поддержке артиллерии и авиации захватчики продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

Силами отдельных подразделений россияне производили артиллерийские обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.

На территории Донецкой и Луганской областей украинская армия за минувшие сутки отразила четыре атаки российской армии, уничтожила пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/292337146412704

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, война, Генштаб ВСУ, оккупация, штурм, агрессия, провокации, ВСУ, наступление, война России против Украины, военнослужащий, российские оккупанты
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