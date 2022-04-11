В Николаеве вечером произошел мощный взрыв – Ким

"На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем, сработало ПВО или долетело все-таки", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

Оккупанты обстреливали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносили авиаудары. Утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА, в результате которого погибло 36 человек, в том числе секретарь Кима.

16 марта Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". 5 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Николаевской области российских военных не осталось и что они готовятся покинуть Херсон – единственный областной центр, который захватили.