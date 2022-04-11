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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве вечером произошел мощный взрыв – Ким

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Ким сообщил о взрыве в Николаеве
Ким сообщил о взрыве в Николаеве
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

В Николаеве вечером 10 апреля произошел сильный взрыв. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем, сработало ПВО или долетело все-таки", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

Оккупанты обстреливали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносили авиаудары. Утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА, в результате которого погибло 36 человек, в том числе секретарь Кима.

16 марта Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". 5 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Николаевской области российских военных не осталось и что они готовятся покинуть Херсон – единственный областной центр, который захватили.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Николаев, война России против Украины, Виталий Ким
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