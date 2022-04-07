Ким: Россиянам эта война в кайф, они хотят воевать. У них в крови захватить чужие территории, кого-то убить, изнасиловать

"От россиян я ожидал большего, что больший процент людей думает, что больший процент более интеллигентен и образованен. Но у меня такое впечатление сложилось, что россиянам это в кайф. Им хочется воевать, доказывать, что "мы бесстрашные, сильные", – отметил он.

По словам Кима, президент РФ Владимир Путин просто транслировал и реализовал желание самого народа России.

"Недаром говорят, что каждый народ заслуживает своего правителя в той или иной мере. Мне после общения с ними, после того, что я вижу по перехватам... Я считаю, что россияне хотят этой войны, им крови этой чужой, захвата хотелось. Как орде. Помните татаро-монгольское иго? Вот это в крови осталось все, это счастье, и вот оно играет сейчас: захватить чужую территорию, кого-то изнасиловать, убить, забрать чужое", – сказал глава Николаевской ОГА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube