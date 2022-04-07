  Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец

"Но гены генами, а я в 1981 году родился в Николаеве, хотя отец воспитывал меня в восточном стиле. А любовь к Украине у меня от мамы – мама из-под Тернополя", – сказал он.
По словам Кима, украинская и корейская кровь в нем сбалансированы. Глава Николаевской ОВА также отметил, что присущий ему здоровый пофигизм является частью восточной культуры.
"Это та часть восточной культуры, которая говорит, что ты должен быть сбалансированным и сдержанным в любой ситуации. И это часть от спорта если ты выходишь на эмоциях на ринг, то в принципе уже в проиграшной ситуации. В любом случае, холодный ум всегда лучше и спокойнее. Незачем беспокоиться о том, на что не можешь повлиять. Надо концентрироваться на том, на что можешь", – отметил Ким.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию с ноября 2020 года. В марте 2022 года награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины,.
Ким женат. Вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.