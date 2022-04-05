"Секретный медицинский объект". Ким опубликовал видео удара россиян по детской больнице в Николаеве

"Вчерашний удар по секретному медицинскому объекту – детской больнице", – подписал видеозапись Ким.
На записи видно, что снаряд попал в один из автомобилей скорой помощи.
Также он запостил фото детской игрушки-робота, возле которой осталась воронка от прилетевшего снаряда.
"А здесь целились в суперсовременного робота на территории больницы", – написал Ким.
4 апреля российские оккупанты нанесли удар по Николаеву с применением кассетных боеприпасов, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
По информации мэра, российские войска обстреляли жилые дома, одну городскую больницу, одну областную больницу, Центр профилактических болезней, Дом ребенка, 11 детских садов, 12 школ, одно ПТУ, два филиала заведений внешкольного образования. Были повреждены высоковольтные линии и газопровод.
Мэр предварительно писал, что в городе в результате обстрела 10 погибших, 46 раненых. В Офисе генпрокурора 5 апреля сообщили, что погибли 12 человек, 41 получил ранения, среди них четверо детей.