"Секретный медицинский объект". Ким опубликовал видео удара россиян по детской больнице в Николаеве

В результате обстрелов Николаева 4 апреля погибли 12 человек, 41 ранен, среди них четверо детей Скриншот: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

"Вчерашний удар по секретному медицинскому объекту – детской больнице", – подписал видеозапись Ким.

На записи видно, что снаряд попал в один из автомобилей скорой помощи.

Также он запостил фото детской игрушки-робота, возле которой осталась воронка от прилетевшего снаряда.

"А здесь целились в суперсовременного робота на территории больницы", – написал Ким.