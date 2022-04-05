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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Секретный медицинский объект". Ким опубликовал видео удара россиян по детской больнице в Николаеве

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В результате обстрелов Николаева 4 апреля погибли 12 человек, 41 ранен, среди них четверо детей
В результате обстрелов Николаева 4 апреля погибли 12 человек, 41 ранен, среди них четверо детей
Скриншот: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал видео удара российских военных по детской больнице 4 апреля. Запись с камеры наблюдения он выложил 5 апреля в Telegram.

"Вчерашний удар по секретному медицинскому объекту – детской больнице", – подписал видеозапись Ким.

На записи видно, что снаряд попал в один из автомобилей скорой помощи.

Также он запостил фото детской игрушки-робота, возле которой осталась воронка от прилетевшего снаряда.

"А здесь целились в суперсовременного робота на территории больницы", – написал Ким.

Контекст:

4 апреля российские оккупанты нанесли удар по Николаеву с применением кассетных боеприпасов, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По информации мэра, российские войска обстреляли жилые дома, одну городскую больницу, одну областную больницу, Центр профилактических болезней, Дом ребенка, 11 детских садов, 12 школ, одно ПТУ, два филиала заведений внешкольного образования. Были повреждены высоковольтные линии и газопровод.

Мэр предварительно писал, что в городе в результате обстрела 10 погибших, 46 раненых. В Офисе генпрокурора 5 апреля сообщили, что погибли 12 человек, 41 получил ранения, среди них четверо детей.

Теги: Николаев, больница, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким
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