СБУ задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который передавал в Россию военную информацию

Чтобы задокументировать противоправную деятельность фигуранта, СБУ провела спецоперацию по имитации преступления Фото: Служба безпеки України / Facebook

По имеющимся данным, он сообщал противнику данные об оперативной обстановке в Николаеве и области, о погибших военных и гражданских лицах, о пленных, местах их содержания, результатах обстрелов Николаева, а также суточные пароли на блокпостах на территории области.

По сведениям спецслужбы, чтобы обезопасить себя, подозреваемый пользовался услугами посредника.

"Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию по имитации преступления. Через подставное лицо украинская спецслужба передала фигуранту имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ", – говорится в сообщении.

В ходе обысков у фигуранта изъяли мобильный телефон, компьютерная технику и флеш-носители, содержащие доказательства его противоправной деятельности.

Во время допроса задержанный признал свою преступную деятельность и дал соответствующие показания.

Чиновнику сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщил изданию "ГОРДОН" источник в правоохранительных органах, речь идет о главе Николаевской окружной прокуратуры Геннадии Германе.

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