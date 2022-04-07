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07 апреля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек

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Ким: Мне признается в любви супруга
Ким: Мне признается в любви супруга
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 7 апреля в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что не читает публикации в соцсетях, в которых украинки публично признаются ему в любви.

"Огромное количество девушек и женщин признаются вам в соцсетях в любви, думаю, вы об этом знаете. Супруга ревнует?" – спросил у Кима Гордон. 

"Во-первых, я не читал и не видел, чтобы мне кто-то там признавался в любви. Мне признается в любви супруга. Не знаю, ревнует или нет, но вряд ли. Мы об этом говорили когда-то давно, но сейчас это не является основной темой для наших разговоров", – ответил Ким. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию с ноября 2020 года. В марте 2022 года награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины,.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Николаев, соцсети, семья, ревность, жена, Виталий Ким
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