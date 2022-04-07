  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек

Ким: Мне признается в любви супруга Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

"Огромное количество девушек и женщин признаются вам в соцсетях в любви, думаю, вы об этом знаете. Супруга ревнует?" – спросил у Кима Гордон.

"Во-первых, я не читал и не видел, чтобы мне кто-то там признавался в любви. Мне признается в любви супруга. Не знаю, ревнует или нет, но вряд ли. Мы об этом говорили когда-то давно, но сейчас это не является основной темой для наших разговоров", – ответил Ким.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube