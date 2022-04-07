Ким: У российских военных классовая ненависть к украинцам. От многих слышал: "Посмотри, у них в селе асфальт, "плазмы", планшеты"

Ким: К сожалению, за эти годы мозги российским военным промыли пропагандой, они себя уже убедили во всем Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація / Facebook

Гордон спросил, что Ким думает о российской армии.

"Орки – это хорошая характеристика. К сожалению, за эти годы мозги им промыли пропагандой, у них отсутствует логическое мышление, отсутствует аналитика, они не знают, что такое сопоставление фактов... Они не умеют спорить, они могут только выражать свою точку зрения и искать этому подтверждение. Они себя уже убедили во всем", – считает Ким.

Он рассказал, что в начале войны общался с захваченными в Николаевской области российскими военными.

"Военнопленные, с которыми я разговаривал, живые, с ручками, ножками, – это были еще военнопленные десантники, которых взяли в первую неделю войну. Они более-менее с головой были. Десантники – все-таки элита, они хоть как-то разговаривали... Они понимают, что воюют, что это война и захват, но они "выполняли приказ". Это если в двух словах. А рядовые, которые попадались... Это просто дети, которые не понимают [ничего], они хотят домой. Но как сказал, по-моему, [премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль, военнопленный – это захватчик, который пришел тебя убивать, но у него не получилось. Когда он стоит на коленях или сидит, его покормили, он плачет, чтобы его не били и отпустили домой, он ведет себя хорошо. Но мы видим по Буче, что, когда у них власть, они ведут себя по-другому", – сказал Ким.

Он подчеркнул, что именно в таких условиях, когда якобы нет контроля, человек полностью проявляет свою сущность.

"Человек и проявляет себя полностью, когда у него нет никаких ограничений. Он может быть скотом глубоко внутри, но у него ограничения – законодательные, "папа не разрешает" или "мама не разрешает". А когда у него оружие и он делает, что хочет, проявляется сущность, которая в нем там глубоко сидит... Со всеми комплексами и нюансами, жаба эта российская. От очень многих слышал, когда они заезжали сюда: "Е-мое, посмотри, у них в селах асфальт, освещение, "плазмы" тут, планшеты. Откуда у них планшеты в селе?" У них ненависть, классовая ненависть к нам. Они в шоке", – сказал глава региона.

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