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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ким: У российских военных классовая ненависть к украинцам. От многих слышал: "Посмотри, у них в селе асфальт, "плазмы", планшеты"

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Ким: К сожалению, за эти годы мозги российским военным промыли пропагандой, они себя уже убедили во всем
Ким: К сожалению, за эти годы мозги российским военным промыли пропагандой, они себя уже убедили во всем
Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація / Facebook

Глава Николаевской областной государственной (военной) администрацией Виталий Ким считает, что российские военнослужащие, когда попадают в Украину, удивляются уровню жизни украинцев и их действиями движет классовая ненависть. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон спросил, что Ким думает о российской армии.

"Орки  это хорошая характеристика. К сожалению, за эти годы мозги им промыли пропагандой, у них отсутствует логическое мышление, отсутствует аналитика, они не знают, что такое сопоставление фактов... Они не умеют спорить, они могут только выражать свою точку зрения и искать этому подтверждение. Они себя уже убедили во всем", – считает Ким.

Он рассказал, что в начале войны общался с захваченными в Николаевской области российскими военными.

"Военнопленные, с которыми я разговаривал, живые, с ручками, ножками,  это были еще военнопленные десантники, которых взяли в первую неделю войну. Они более-менее с головой были. Десантники  все-таки элита, они хоть как-то разговаривали... Они понимают, что воюют, что это война и захват, но они "выполняли приказ". Это если в двух словах. А рядовые, которые попадались... Это просто дети, которые не понимают [ничего], они хотят домой. Но как сказал, по-моему, [премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль, военнопленный  это захватчик, который пришел тебя убивать, но у него не получилось. Когда он стоит на коленях или сидит, его покормили, он плачет, чтобы его не били и отпустили домой, он ведет себя хорошо. Но мы видим по Буче, что, когда у них власть, они ведут себя по-другому", – сказал Ким.

Он подчеркнул, что именно в таких условиях, когда якобы нет контроля, человек полностью проявляет свою сущность.

"Человек и проявляет себя полностью, когда у него нет никаких ограничений. Он может быть скотом глубоко внутри, но у него ограничения – законодательные, "папа не разрешает" или "мама не разрешает". А когда у него оружие и он делает, что хочет, проявляется сущность, которая в нем там глубоко сидит... Со всеми комплексами и нюансами, жаба эта российская. От очень многих слышал, когда они заезжали сюда: "Е-мое, посмотри, у них в селах асфальт, освещение, "плазмы" тут, планшеты. Откуда у них планшеты в селе?" У них ненависть, классовая ненависть к нам. Они в шоке", – сказал глава региона.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

На оккупированных территориях российские военнослужащие совершают военные преступления, заявляют украинские власти, западные государства и международные правозащитные организации.

После освобождения Киевской области в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, расстрелы и изнасилования мирных жителей были зафиксированы в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.

В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.

По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг. Среди них – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежда.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Николаевская область, пленные, российская агрессия, война России против Украины, Николаевская ОГА, Виталий Ким
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