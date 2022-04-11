В селе Бузовая под Киевом после ухода оккупантов обнаружили могилу с погибшими украинцами – британская разведка

В оборонном ведомстве отметили, что продолжают получать дополнительные доказательства предполагаемых военных преступлений России, чьи войска покинули северную часть Украины.
"Это включает в себя сообщения об обнаружении импровизированной могилы с умершими украинскими мирными жителями недалеко от Бузовой", – говорится в сообщении.
Сколько тел было обнаружено в могиле, британская сторона не уточнила.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 10, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/jpUzjRW78C
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/IMudaVyuAf
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины. Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.
В настоящее время в регионе идет разминирование территорий.