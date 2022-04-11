В селе Бузовая под Киевом после ухода оккупантов обнаружили могилу с погибшими украинцами – британская разведка

В оборонном ведомстве отметили, что продолжают получать дополнительные доказательства предполагаемых военных преступлений России, чьи войска покинули северную часть Украины.

"Это включает в себя сообщения об обнаружении импровизированной могилы с умершими украинскими мирными жителями недалеко от Бузовой", – говорится в сообщении.

Сколько тел было обнаружено в могиле, британская сторона не уточнила.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/IMudaVyuAf — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 10, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)