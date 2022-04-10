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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Харьковской области оккупанты убили 10 мирных жителей – глава обладминистрации

Обстреливали оккупанты ряд населенных пунктов
Обстреливали оккупанты ряд населенных пунктов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

10 апреля в результате обстрелов российскими оккупантами гражданских объектов в Харьковской области погибли 10 мирных жителей. Об этом председатель областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

"Россияне снова атакуют мирное население. Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. На сегодняшний день известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них один ребенок", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что в регионе эвакуация проводится из населенных пунктов Лозовая и Барвенково.

"Наши вооруженные силы крепко держат оборону Харькова, мы полностью владеем ситуацией. [...] Самой горячей точкой остается Изюм. Там у нашей армии успехи, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держат позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области", – объяснил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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