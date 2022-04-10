Maxar опубликовала спутниковые снимки почти 13-километровой колонны российских оккупантов к востоку от Харькова

Колонна протяженностью не менее 8 миль (около 12,8 км) двигалась на юг в направлении Харькова через поселок городского типа Большой Бурлук (Харьковская область), который находится недалеко от российско-украинской границы к востоку от облцентра.

Фото: EPA

Фото: EPA

На изображениях, обнародованных Maxar, видны бронированные машины, грузовики с артиллерией и вспомогательным оборудованием, отмечает CNN.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил в Telegram 10 апреля, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма (Харьковская область), к югу от пгт. Большой Бурлук.

"Сегодня ночью очередные успехи одержали наши военные ВСУ – уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма", – написал Синегубов.

В настоящее время точно не известно, идет ли речь об одной и той же колонне российских оккупантов.

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