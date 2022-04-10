Maxar опубликовала спутниковые снимки почти 13-километровой колонны российских оккупантов к востоку от Харькова

Колонна протяженностью не менее 8 миль (около 12,8 км) двигалась на юг в направлении Харькова через поселок городского типа Большой Бурлук (Харьковская область), который находится недалеко от российско-украинской границы к востоку от облцентра.
На изображениях, обнародованных Maxar, видны бронированные машины, грузовики с артиллерией и вспомогательным оборудованием, отмечает CNN.
Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил в Telegram 10 апреля, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма (Харьковская область), к югу от пгт. Большой Бурлук.
"Сегодня ночью очередные успехи одержали наши военные ВСУ – уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма", – написал Синегубов.
В настоящее время точно не известно, идет ли речь об одной и той же колонне российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.
По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщали в Генштабе.
Разведка Минобороны Украины прогнозирует, что агрессор попытается захватить Харьков, который врагу не удалось взять ранее.
По данным Генштаба ВСУ на 10 апреля, потери российских оккупационных войск в Украине составили около 19,3 тыс. человек личного состава.