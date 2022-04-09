В Харьковской области российские оккупанты оставили братскую могилу со своими убитыми сослуживцами – ВСУ

"Миф о том, что русские своих не покидают, окончательно разрушен. При зачистке населенного пункта Ольховка под Харьковом бойцы 92-й ОМБр обнаружили братскую могилу оккупантов", – говорится в сообщении.
Сколько тел находилось в братской могиле, в ВСУ не уточнили. На фото, опубликованном украинскими военными, – 10 погибших.
В управлении стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что 30 марта воины 92-й ОМБр вместе с добровольцами уничтожили возле Харькова две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводной батальонной тактической группы 59-го танкового полка вооруженных сил РФ.
"Захвачены их штабы и вся документация. Более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен. "Украинское сафари 2.0" продолжается", – подчеркнули в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля на 9 апреля российская армия потеряла, по данным Генштаба ВСУ, около 19,1 тыс. человек личного состава.
Украинские военные уже освободили от оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.