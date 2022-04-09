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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области российские оккупанты оставили братскую могилу со своими убитыми сослуживцами – ВСУ

В Украине, по данным ВСУ, российская армия потеряла около 19,1 тыс. человек
В Украине, по данным ВСУ, российская армия потеряла около 19,1 тыс. человек
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

После отступления российских оккупантов из села Ольховка Харьковской области в населенном пункте обнаружили братскую могилу. Об этом 9 апреля в Facebook проинформировало управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"Миф о том, что русские своих не покидают, окончательно разрушен. При зачистке населенного пункта Ольховка под Харьковом бойцы 92-й ОМБр обнаружили братскую могилу оккупантов", – говорится в сообщении.

Сколько тел находилось в братской могиле, в ВСУ не уточнили. На фото, опубликованном украинскими военными, – 10 погибших.

В управлении стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что 30 марта воины 92-й ОМБр вместе с добровольцами уничтожили возле Харькова две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводной батальонной тактической группы 59-го танкового полка вооруженных сил РФ.

"Захвачены их штабы и вся документация. Более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен. "Украинское сафари 2.0" продолжается", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/AFUStratCom/posts/348841013951219

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля на 9 апреля российская армия потеряла, по данным Генштаба ВСУ, около 19,1 тыс. человек личного состава.

Украинские военные уже освободили от оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.

Теги: Россия, война, военные, Харьковская область, плен, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, могила, российские оккупанты
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