В Харьковской области российские оккупанты оставили братскую могилу со своими убитыми сослуживцами – ВСУ

В Украине, по данным ВСУ, российская армия потеряла около 19,1 тыс. человек Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Миф о том, что русские своих не покидают, окончательно разрушен. При зачистке населенного пункта Ольховка под Харьковом бойцы 92-й ОМБр обнаружили братскую могилу оккупантов", – говорится в сообщении.

Сколько тел находилось в братской могиле, в ВСУ не уточнили. На фото, опубликованном украинскими военными, – 10 погибших.

В управлении стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что 30 марта воины 92-й ОМБр вместе с добровольцами уничтожили возле Харькова две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводной батальонной тактической группы 59-го танкового полка вооруженных сил РФ.

"Захвачены их штабы и вся документация. Более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен. "Украинское сафари 2.0" продолжается", – подчеркнули в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)