Тихановская: Путин – агрессор. Он хотел войти в учебники истории как завоеватель, но вошел как убийца

"Путин – агрессор, диктатор, который готов ради своих амбиций оккупировать чужие страны, бомбить детсады, выжигать на телах людей надписи и стирать в пыль целые города. Возможно, он хотел войти в учебники истории великим завоевателем, но он останется там как убийца. Я очень надеюсь, что на страницах рядом с его фото будут фото Бучи, Мариуполя, Бородянки как результатов его правления", – сказала Тихановская.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил масштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Россия вторглась в Украину с юга, востока и севера, в том числе с белорусской территории. По состоянию на 8 апреля Вооруженные силы Украины освободили оккупированные территории вдоль границы Беларуси в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской областях.