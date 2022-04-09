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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тихановская: Лукашенко вступил в войну, когда позволил войскам России с территории Беларуси вторгнуться в Украину

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Тихановская: Лукашенко несет ответственность за эту войну наравне с Путиным
Тихановская: Лукашенко несет ответственность за эту войну наравне с Путиным
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, хотел вместе с президентом РФ Владимиром Путиным принимать в Киеве парад на 9 мая. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Лукашенко вступил в войну еще 24 февраля, когда позволил российским войскам вторгнуться в Украину с территории Беларуси. Он тогда думал, что Киев возьмут за три дня и они вместе с Путиным будут принимать парад на 9 мая. Сейчас он пытается переиграть. Не получилось блицкрига, как они [задумывали]. Лукашенко, вероятно, хотел быть рядом, когда это случится", – сказала Тихановская.

По ее словам, сейчас Лукашенко пытается "представить себя миротворцем".

"Этому человеку верить нельзя. Сейчас – тем более. Когда российские войска отошли в сторону Беларуси, смысла Лукашенко втягиваться в это уже нет. Но мы все понимаем: он несет ответственность за эту войну наравне с Путиным", – подчеркнула Тихановская.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе территорию Беларуси.

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". "Белорусское общество должно требовать от власти запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", – подчеркнули в ЦПД при СНБО.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, война, Алеся Бацман, война России против Украины, Светлана Тихановская
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