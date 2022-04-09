Тихановская: Лукашенко вступил в войну, когда позволил войскам России с территории Беларуси вторгнуться в Украину

"Лукашенко вступил в войну еще 24 февраля, когда позволил российским войскам вторгнуться в Украину с территории Беларуси. Он тогда думал, что Киев возьмут за три дня и они вместе с Путиным будут принимать парад на 9 мая. Сейчас он пытается переиграть. Не получилось блицкрига, как они [задумывали]. Лукашенко, вероятно, хотел быть рядом, когда это случится", – сказала Тихановская.

По ее словам, сейчас Лукашенко пытается "представить себя миротворцем".

"Этому человеку верить нельзя. Сейчас – тем более. Когда российские войска отошли в сторону Беларуси, смысла Лукашенко втягиваться в это уже нет. Но мы все понимаем: он несет ответственность за эту войну наравне с Путиным", – подчеркнула Тихановская.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube