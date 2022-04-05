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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Лукашенко какие-то шаги там делал, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не вступит

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Зеленский о Лукашенко: Ему нужно смотреть на народ свой. И народ Беларуси против войны с Украиной
Зеленский о Лукашенко: Ему нужно смотреть на народ свой. И народ Беларуси против войны с Украиной
Фото: president.gov.ua

Народ Беларуси против войны с Украиной, и Александр Лукашенко, который называет себя президентом страны, должен считаться с этим. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью украинским СМИ 5 апреля, запись беседы обнародовали в Facebook Офиса президента.

"Можем смотреть на того же Лукашенко. Между нашими странами, к сожалению, такая ситуация, какая есть. И ракеты летели от него, и он прекрасно это знает, понимает. Но мы видим, что что-то, какие-то шаги он там делал, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не вступит. Мы не знаем этого, война не завершилась, но тем не менее. Ему нужно смотреть на народ свой. И народ Беларуси против. Против войны с Украиной. Так же и Венгрия", – заявил президент Украины.

Зеленский упомянул о Лукашенко, когда комментировал победу партии Виктора Орбана "Фидес" на парламентских выборах в Венгрии, а Александра Вучича – на президентских выборах в Сербии.

"Люди в этих странах показали, как относятся к украинцам. Каким бы ни был лидер в том или ином государстве, он все равно должен слушать народ, который его избрал, и не может проводить сугубо свою политику", – сказал Зеленский, отметив, что Орбан и Вучич – политики, которые поддерживают Россию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе территорию Беларуси.

Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". "Белорусское общество должно требовать от власти запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", – подчеркнули в ЦПД при СНБО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, война, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины
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