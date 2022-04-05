Зеленский: Лукашенко какие-то шаги там делал, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не вступит

"Можем смотреть на того же Лукашенко. Между нашими странами, к сожалению, такая ситуация, какая есть. И ракеты летели от него, и он прекрасно это знает, понимает. Но мы видим, что что-то, какие-то шаги он там делал, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не вступит. Мы не знаем этого, война не завершилась, но тем не менее. Ему нужно смотреть на народ свой. И народ Беларуси против. Против войны с Украиной. Так же и Венгрия", – заявил президент Украины.
Зеленский упомянул о Лукашенко, когда комментировал победу партии Виктора Орбана "Фидес" на парламентских выборах в Венгрии, а Александра Вучича – на президентских выборах в Сербии.
"Люди в этих странах показали, как относятся к украинцам. Каким бы ни был лидер в том или ином государстве, он все равно должен слушать народ, который его избрал, и не может проводить сугубо свою политику", – сказал Зеленский, отметив, что Орбан и Вучич – политики, которые поддерживают Россию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе территорию Беларуси.
Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.
Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". "Белорусское общество должно требовать от власти запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", – подчеркнули в ЦПД при СНБО.