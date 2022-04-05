Зеленский: Лукашенко какие-то шаги там делал, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не вступит

Зеленский о Лукашенко: Ему нужно смотреть на народ свой. И народ Беларуси против войны с Украиной Фото: president.gov.ua

"Можем смотреть на того же Лукашенко. Между нашими странами, к сожалению, такая ситуация, какая есть. И ракеты летели от него, и он прекрасно это знает, понимает. Но мы видим, что что-то, какие-то шаги он там делал, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не вступит. Мы не знаем этого, война не завершилась, но тем не менее. Ему нужно смотреть на народ свой. И народ Беларуси против. Против войны с Украиной. Так же и Венгрия", – заявил президент Украины.

Зеленский упомянул о Лукашенко, когда комментировал победу партии Виктора Орбана "Фидес" на парламентских выборах в Венгрии, а Александра Вучича – на президентских выборах в Сербии.

"Люди в этих странах показали, как относятся к украинцам. Каким бы ни был лидер в том или ином государстве, он все равно должен слушать народ, который его избрал, и не может проводить сугубо свою политику", – сказал Зеленский, отметив, что Орбан и Вучич – политики, которые поддерживают Россию.

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