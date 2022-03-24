"Враг у нас общий – режимы Путина и Лукашенко". Белорусская студентка обратилась к украинцам

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 марта заявил, что, если хоть один белорусский солдат пересечет границу Украины, он будет уничтожен.

По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.