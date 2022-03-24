"Враг у нас общий – режимы Путина и Лукашенко". Белорусская студентка обратилась к украинцам

"Украинцы часто задают вопрос, вступит ли в войну белорусская армия. Так вот, чтобы понять, в каком состоянии находятся белорусские войска, хочу напомнить о символе солдата [называющего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко – снеговик, которого слепили белорусские пропагандисты, когда приветствовали вход российских войск на территорию Беларуси. Впрочем, есть и нормальные белорусские военные, которые сегодня защищают Киев от российских оккупантов. Речь идет о батальоне имени Кастуся Калиновского. Я хочу сказать, что большинство белорусов не поддерживают эту войну. Подавляющее большинство белорусов понимают, что будущее Беларуси зависит от будущего Украины. Если украинцы считают, что белорусы – это враги, то это не так. Враг у нас общий – режимы [президента РФ Владимира] Путина и Лукашенко. Мы верим в победу Украины. Слава Украине. Да здравствует Беларусь!" – сказала Булавинская.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 марта заявил, что, если хоть один белорусский солдат пересечет границу Украины, он будет уничтожен.
По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.