Команда "Дизель Студио": Белорусы, мы никогда не воевали друг против друга! Только вместе! И сегодня нам нужно объединиться против зла

"Вы нас очень хорошо знаете – сотни тысяч белорусов смотрят нас в YouTube и на спутниковых каналах. Миллионы лайков мы получили от белорусов за эти годы! В нашем проекте трое белорусов, и ни разу за семь лет не было никаких конфликтов! Не идите в Украину, белорусские братья, не нападайте на Украину! Мы хотим мира и верим, что вы тоже за мирное будущее наших стран! Ваше руководство хочет втянуть вас в войну, которую развязали против Украины. Не подчиняйтесь преступным приказам! Белорусы, мы никогда не воевали друг против друга! Только вместе! И сегодня нам нужно объединиться! Объединиться против зла! – призвали актеры. – Воины Беларуси, не воюйте с Украиной! Даже если вас заставят перейти границу, сразу сдавайтесь! Украинцы вас приютят, накормят и обогреют. А иначе вы все рискуете быть похороненными в украинской земле. Разве вы этого хотите? Матери Беларуси, пожалейте своих сыновей. Не отправляйте их на смерть. Не отправляйте их убивать детей Украины!"

Команда проекта предложила белорусам присоединиться к украинцам, чтобы защитить Украину от общего врага.

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Видео: Дизель Студіо / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)