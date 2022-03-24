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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Команда "Дизель Студио": Белорусы, мы никогда не воевали друг против друга! Только вместе! И сегодня нам нужно объединиться против зла

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Коллектив "Дизель Студио" предложил белорусам присоединиться к украинцам, чтобы защитить Украину от общего врага
Коллектив "Дизель Студио" предложил белорусам присоединиться к украинцам, чтобы защитить Украину от общего врага
Фото: Дизель Студио / Facebook

Участники украинского проекта "Дизель Студио" 23 марта на своем канале в YouTube разместили коллективное обращение к жителям Беларуси с призывом не выполнять преступные приказы самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

"Вы нас очень хорошо знаете  сотни тысяч белорусов смотрят нас в YouTube и на спутниковых каналах. Миллионы лайков мы получили от белорусов за эти годы! В нашем проекте трое белорусов, и ни разу за семь лет не было никаких конфликтов! Не идите в Украину, белорусские братья, не нападайте на Украину! Мы хотим мира и верим, что вы тоже за мирное будущее наших стран! Ваше руководство хочет втянуть вас в войну, которую развязали против Украины. Не подчиняйтесь преступным приказам! Белорусы, мы никогда не воевали друг против друга! Только вместе! И сегодня нам нужно объединиться! Объединиться против зла! – призвали актеры. – Воины Беларуси, не воюйте с Украиной! Даже если вас заставят перейти границу, сразу сдавайтесь! Украинцы вас приютят, накормят и обогреют. А иначе вы все рискуете быть похороненными в украинской земле. Разве вы этого хотите? Матери Беларуси, пожалейте своих сыновей. Не отправляйте их на смерть. Не отправляйте их убивать детей Украины!"

Команда проекта предложила белорусам присоединиться к украинцам, чтобы защитить Украину от общего врага. 

ВИДЕО
Видео: Дизель Студіо / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 марта заявил, что если хоть один белорусский солдат пересечет границу Украины, он будет уничтожен. 

По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.

Теги: Беларусь, война, война России против Украины, Дизель Студио
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