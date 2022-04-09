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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тихановская: Лукашенко в интервью Гордону клялся, что с границы Беларуси не пойдут танки. Как ему можно верить?

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Тихановская: О чем можно переговариваться с Лукашенко?
Тихановская: О чем можно переговариваться с Лукашенко?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская убеждена, что политики не должны верить обещаниям называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. Об этом она заявила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Как можно верить человеку, который много раз обещал, что с территории Беларуси Украине не грозит никакая опасность? Мы помним, как в интервью Дмитрию Гордону он клялся, что украинцы могут быть спокойны за северную границу, что ни в коем случае отсюда не полетят ракеты, не пойдут танки. О чем можно переговариваться с таким человеком", – отметила Тихановская.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Накануне президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон взял большое интервью у Лукашенко, в котором он заверял, что "никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне".

24 февраля 2022 года российские оккупанты вторглись в Украину по нескольким направлениям, в том числе с территории Беларуси. Российские войска ведут обстрел украинских городов с баз, расположенных в Баларуси.

Известно, что оккупанты вывозят украинцев в Беларусь под видом эвакуации. По данным МИД Украины на 29 марта, "в Россию и Беларусь принудительно перевезли 40 тыс. украинцев".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, война, граница, Алеся Бацман, война России против Украины, интервью, границы, Светлана Тихановская
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