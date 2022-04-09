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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве еще долго будут слышать взрывы, идет разминирование и обезвреживание боеприпасов – ОВА

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В Киеве и области обнаружили и обезвредили уже около 9400 боеприпасов
В Киеве и области обнаружили и обезвредили уже около 9400 боеприпасов
Скриншот: Олександр Павлюк / Київська обласна військова адміністрація / Telegram

В Киеве и Киевской области ведется работа по разминированию и обезвреживанию боеприпасов, оставшихся после ухода российских оккупационных войск, из-за этого в том числе жители столицы слышат взрывы. Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал утром 9 апреля в эфире национального телемарафона, запись комментария опубликована в его Telegram-канале.

"Взрывы, которые вы слышали, – это идет обезвреживание, подрыв боеприпасов, которые не разорвались. [Для обезвреживания боеприпасов] определены места подальше от населенных пунктов, они все подрываются. Есть алгоритм обезвреживания боеприпасов. Поэтому вы еще долго будете слышать взрывы, боеприпасов очень много. Очень много как остатков снарядов и мин, так и "сюрпризов" – минирования зданий, автомобилей и даже трупов – остается после врага", – рассказал он в ответ на вопрос ведущего о "звуковых эффектах", которые слышали в Киеве.  

Разминированием столицы и области занимаются 17 групп специалистов, сообщил Павлюк. 

"87 специалистов, 31 единица техники из всей Украины работают с утра до вечера, как позволяют условия местности, чтобы в максимально короткие сроки разминировать населенные пункты и дороги и обеспечить безопасность людей. На данный момент 127 га территории разминировано, 292 объекта, 70 км дорог, около 9400 боеприпасов обнаружено и обезврежено", – добавил он.

В подписи к комментарию он подчеркнул: в населенные пункты Киевской области, которые были освобождены от оккупантов, еще опасно возвращаться. 

"Пожалуйста, не подвергайте опасности себя и своих близких. Как только исчезнет угроза и можно будет возвращаться – мы сразу сообщим!" – добавил он и показал процесс разминирования. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии украинскими военными под контроль 28 населенных пунктов вокруг Киева, которые ранее были временно оккупированы российскими войсками.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, автомобили, война России против Украины, разминирование, дороги, российские военные, Александр Павлюк
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