В Киеве еще долго будут слышать взрывы, идет разминирование и обезвреживание боеприпасов – ОВА

"Взрывы, которые вы слышали, – это идет обезвреживание, подрыв боеприпасов, которые не разорвались. [Для обезвреживания боеприпасов] определены места подальше от населенных пунктов, они все подрываются. Есть алгоритм обезвреживания боеприпасов. Поэтому вы еще долго будете слышать взрывы, боеприпасов очень много. Очень много как остатков снарядов и мин, так и "сюрпризов" – минирования зданий, автомобилей и даже трупов – остается после врага", – рассказал он в ответ на вопрос ведущего о "звуковых эффектах", которые слышали в Киеве.
Разминированием столицы и области занимаются 17 групп специалистов, сообщил Павлюк.
"87 специалистов, 31 единица техники из всей Украины работают с утра до вечера, как позволяют условия местности, чтобы в максимально короткие сроки разминировать населенные пункты и дороги и обеспечить безопасность людей. На данный момент 127 га территории разминировано, 292 объекта, 70 км дорог, около 9400 боеприпасов обнаружено и обезврежено", – добавил он.
В подписи к комментарию он подчеркнул: в населенные пункты Киевской области, которые были освобождены от оккупантов, еще опасно возвращаться.
"Пожалуйста, не подвергайте опасности себя и своих близких. Как только исчезнет угроза и можно будет возвращаться – мы сразу сообщим!" – добавил он и показал процесс разминирования.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии украинскими военными под контроль 28 населенных пунктов вокруг Киева, которые ранее были временно оккупированы российскими войсками.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.