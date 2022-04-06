За сутки пиротехники обезвредили более 4 тыс. снарядов российских оккупантов – ГСЧС

Чаще всего пиротехники работали в Харьковской области – 1828 раз, в Николаевской – 1028, Донецкой – 259, Киевской – 295, Сумской – 154 раза.
"Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 26 526 взрывоопасных предметов, 417 кг взрывчатого вещества, в том числе 1366 авиационных бомб. Обследована территория площадью 5507 га", – отметили в посте.
Спасатели напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки необходимо звонить по номеру "101".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории. Об этом 4 апреля заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
Из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины. Об этом сообщила общественная организация "Украинская природоохранная группа".