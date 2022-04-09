Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"

Артист, комментируя в Instagram решение российского минюста, назвал его лучшим подарком на свой день рождения – 8 апреля ему исполнилось 25 лет.

"Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, кладущим ZAлупу на российское государство, и (или) российским юридическим лицом, которое вертело Минюст на х...ю. Спасибо за лучший подарок ко дню рождения! Первый рэпер – иноагент! Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", – написал он.

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