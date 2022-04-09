"Уже с понедельника будем делать, начнем с нефти". Боррель анонсировал санкции ЕС против энергоресурсов из РФ

Боррель рассказал о "первых шагах" по отказу ЕС от нефти и газа из РФ Фото: kmu.gov.ua

"Мы накладываем санкции на Россию, мы будем продолжать это делать. Вы говорили, чтобы мы наложили еще больше санкций. Мы вас слышим и знаем, что вы правы. Мы хотим сделать так, чтобы еще больше было нанесено ущерба ее экономике, и мы будем это делать", – сказал он.

Представитель ЕС пообещал, что Евросоюз "будет пытаться обсуждать уменьшение" своей зависимости от поставляемых Россией нефти и газа.

"Уже с понедельника будем начинать это делать, постепенно – конечно, за одну ночь таких превращений мы не сможем сделать, начнем с нефти, потому что это легче внедрить. Будем пытаться сделать это как можно быстрее, но будем двигаться в практической плоскости, чтобы не нанести еще больший вред мировой экономике. Но это будет сделано, и это лишь первые шаги на пути к полному отказу от зависимости от российских энергоносителей", – объяснил Боррель.

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