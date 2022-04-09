"Уже с понедельника будем делать, начнем с нефти". Боррель анонсировал санкции ЕС против энергоресурсов из РФ

"Мы накладываем санкции на Россию, мы будем продолжать это делать. Вы говорили, чтобы мы наложили еще больше санкций. Мы вас слышим и знаем, что вы правы. Мы хотим сделать так, чтобы еще больше было нанесено ущерба ее экономике, и мы будем это делать", – сказал он.
Представитель ЕС пообещал, что Евросоюз "будет пытаться обсуждать уменьшение" своей зависимости от поставляемых Россией нефти и газа.
"Уже с понедельника будем начинать это делать, постепенно – конечно, за одну ночь таких превращений мы не сможем сделать, начнем с нефти, потому что это легче внедрить. Будем пытаться сделать это как можно быстрее, но будем двигаться в практической плоскости, чтобы не нанести еще больший вред мировой экономике. Но это будет сделано, и это лишь первые шаги на пути к полному отказу от зависимости от российских энергоносителей", – объяснил Боррель.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения РФ в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Евросоюз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
6 апреля о новых санкциях против РФ объявили США, Великобритания и Канада.
8 апреля пятый пакет санкций против России ввел Евросоюз. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала следующий, шестой, пакет санкций против Москвы.