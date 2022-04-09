Шмыгаль призвал Евросоюз к введению нефтяного эмбарго против страны-агрессора России

"Мы благодарны европейским политикам за принятие пятого санкционного пакета. Возможности России финансировать эту войну существенно уменьшаются, но без нефтяного эмбарго у агрессора еще надолго хватит ресурсов сбрасывать бомбы на мирные украинские города. Поэтому мы призываем страны ЕС как можно скорее рассмотреть этот вопрос", – сказал он.

Отдельно глава украинского правительства поблагодарил Евросоюз за финансовую помощь украинцам, а также за решение выделить Вооруженным силам Украины дополнительные €500 млн.

"Мы также получили первый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн. Сегодня на счета правительства уже поступила грантовая помощь от ЕС в размере €120 млн. Украина благодарна вам за поддержку. Мы рассчитываем также на выплату второго транша в €600 млн в ближайшее время и начало новой программы макрофина", – отметил Шмигаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)