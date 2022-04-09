Шмыгаль призвал Евросоюз к введению нефтяного эмбарго против страны-агрессора России

"Мы благодарны европейским политикам за принятие пятого санкционного пакета. Возможности России финансировать эту войну существенно уменьшаются, но без нефтяного эмбарго у агрессора еще надолго хватит ресурсов сбрасывать бомбы на мирные украинские города. Поэтому мы призываем страны ЕС как можно скорее рассмотреть этот вопрос", – сказал он.
Отдельно глава украинского правительства поблагодарил Евросоюз за финансовую помощь украинцам, а также за решение выделить Вооруженным силам Украины дополнительные €500 млн.
"Мы также получили первый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн. Сегодня на счета правительства уже поступила грантовая помощь от ЕС в размере €120 млн. Украина благодарна вам за поддержку. Мы рассчитываем также на выплату второго транша в €600 млн в ближайшее время и начало новой программы макрофина", – отметил Шмигаль.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения РФ в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Евросоюз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
6 апреля о новых санкциях против РФ объявили США, Великобритания и Канада.
8 апреля пятый пакет санкций против России ввел Евросоюз. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.
Урсула фон дер Ляйен анонсировала следующий, шестой, пакет санкций против Москвы.