ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль призвал Евросоюз к введению нефтяного эмбарго против страны-агрессора России

Шмыгаль поблагодарил ЕС за санкции против России
Шмыгаль поблагодарил ЕС за санкции против России
Фото: kmu.gov.ua

Санкции против России за ее масштабное вторжение в Украину Европейскому союзу следует расширить за счет ограничений на экспорт нефти. Об этом 8 апреля на встрече в Киеве с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует сайт Кабмина.

"Мы благодарны европейским политикам за принятие пятого санкционного пакета. Возможности России финансировать эту войну существенно уменьшаются, но без нефтяного эмбарго у агрессора еще надолго хватит ресурсов сбрасывать бомбы на мирные украинские города. Поэтому мы призываем страны ЕС как можно скорее рассмотреть этот вопрос", – сказал он.

Отдельно глава украинского правительства поблагодарил Евросоюз за финансовую помощь украинцам, а также за решение выделить Вооруженным силам Украины дополнительные €500 млн.

"Мы также получили первый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн. Сегодня на счета правительства уже поступила грантовая помощь от ЕС в размере €120 млн. Украина благодарна вам за поддержку. Мы рассчитываем также на выплату второго транша в €600 млн в ближайшее время и начало новой программы макрофина", – отметил Шмигаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения РФ в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Евросоюз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

6 апреля о новых санкциях против РФ объявили СШАВеликобритания и Канада.

8 апреля пятый пакет санкций против России ввел Евросоюз. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Урсула фон дер Ляйен анонсировала следующий, шестой, пакет санкций против Москвы.

Теги: Россия, санкции, война, нефть, вторжение, эмбарго, Европейский союз, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, Денис Шмыгаль, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ это нацизм и экстремизм
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"
"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"
Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта
Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта
  Влада Седан: Мои родные живы, но я не представляю, что происходит с теми, кто потерял детей, родителей, дома. Кто-то потерял смысл жизни
  Влада Седан: Мои родные живы, но я не представляю, что происходит с теми, кто потерял детей, родителей, дома. Кто-то потерял смысл жизни
"Солнышко наше! Я обожаю тебя!" Сумская посвятила пост 40 дням со смерти матери
"Солнышко наше! Я обожаю тебя!" Сумская посвятила пост 40 дням со смерти матери
  Нардеп Беленюк о нападении РФ на Украину: Нас накануне предупреждали о том, что это возможно. Я не мог в это поверить
  Нардеп Беленюк о нападении РФ на Украину: Нас накануне предупреждали о том, что это возможно. Я не мог в это поверить
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки" (78253)
2
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (69611)
3
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (32414) G
4
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению (20163)
5
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию (18832)
6
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм (18333)
7
"Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек (12726) G
8
Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте (12446)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS