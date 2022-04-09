В Харьковской области оккупанты РФ зверствовали так же, как и в Буче, их нельзя называть армией – Синегубов

"На освобожденных от оккупации территориях Харьковской области фиксируем такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче [Киевской области]. Мародеры, насильники, убийцы женщин и детей, их нельзя называть армией", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что часть мирных жителей пропала без вести, а часть была убита.
В интервью "Радио НВ" Синегубов рассказал подробности.
"Когда мы освобождаем населенные пункты (так было и с Ольховкой, Малой Роганью), к сожалению, мы находили тела погибших гражданских людей, кое-где у них были связаны руки и даже были контрольные выстрелы в голову. Сейчас этими вопросами занимаются наши правоохранительные органы, прокуратура, чтобы все это зафиксировать, собрать доказательную базу для международных инстанций", – объяснил он.
Глава обладминистрации отметил, что один из автомобилей, на котором ехала семья гражданских (мужчина, женщина и маленький ребенок), оккупанты расстреляли. Были и другие случаи зверств.
"Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Гусаровка. Там в одном из жилых домов, в котором, по свидетельским показаниям, находилась так называемая комендатура россиян, в подвальном помещении нашли тела скорее всего семьи, которые были сожжены заживо – это предварительные выводы экспертизы. Также было обнаружено тело местного фельдшера, к которому по внешним признакам были применены пытки", – подчеркнул Синегубов.
По данным полиции Харьковской области, машину с семьей внутри расстреляли в районе Гусаровки из артиллерии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
В освобожденных населенных пунктах полиция и спасатели проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.
За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек, рассказал 5 апреля глава поселковой военной администрации Тарас Думенко. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города, сообщил 30 марта мэр Александр Маркушин.
Россия отрицает преступления своих военнослужащих против мирного населения в Буче. Минобороны называло трагедию "постановкой", утверждая, что тела, которые показаны на фото и видео, "по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь". Однако есть доказательства, которые опровергают этот тезис: The New York Times сопоставила спутниковые снимки, которые были сделаны в период, когда в Буче находились войска РФ, с видео, снятым в городе уже после вывода войск. Этот анализ показывает, что первые тела на улицах начали появляться задолго до ухода оккупантов из Бучи.