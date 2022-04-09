В Харьковской области оккупанты РФ зверствовали так же, как и в Буче, их нельзя называть армией – Синегубов

"На освобожденных от оккупации территориях Харьковской области фиксируем такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче [Киевской области]. Мародеры, насильники, убийцы женщин и детей, их нельзя называть армией", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что часть мирных жителей пропала без вести, а часть была убита.

В интервью "Радио НВ" Синегубов рассказал подробности.

"Когда мы освобождаем населенные пункты (так было и с Ольховкой, Малой Роганью), к сожалению, мы находили тела погибших гражданских людей, кое-где у них были связаны руки и даже были контрольные выстрелы в голову. Сейчас этими вопросами занимаются наши правоохранительные органы, прокуратура, чтобы все это зафиксировать, собрать доказательную базу для международных инстанций", – объяснил он.

Глава обладминистрации отметил, что один из автомобилей, на котором ехала семья гражданских (мужчина, женщина и маленький ребенок), оккупанты расстреляли. Были и другие случаи зверств.

"Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Гусаровка. Там в одном из жилых домов, в котором, по свидетельским показаниям, находилась так называемая комендатура россиян, в подвальном помещении нашли тела скорее всего семьи, которые были сожжены заживо – это предварительные выводы экспертизы. Также было обнаружено тело местного фельдшера, к которому по внешним признакам были применены пытки", – подчеркнул Синегубов.

По данным полиции Харьковской области, машину с семьей внутри расстреляли в районе Гусаровки из артиллерии.

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