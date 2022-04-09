Один из топ-политиков Европы хотел увидеть доказательства, что трагедия в Буче не была инсценирована – Зеленский

По словам Зеленского, слова его собеседника из ЕС о трагедии в Буче было "самым страшным, что услышал за последние несколько дней" Фото: president.gov.ua

Зеленский рассказал об этом в ответ на вопрос о "самом страшном, что услышал за последние несколько дней".

По словам президента, собеседник сказал ему: "Покажи нам доказательства того, что это не было инсценировкой".

Зеленский не назвал имени этого политика, но когда журналист спросил, является ли этот человек премьер-министром одной из стран ЕС, он сказал: "Да".

По информации источников "Украинской правды", речь шла про премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Россия отрицает преступления своих военнослужащих против мирного населения в Буче. Минобороны называло трагедию "постановкой", утверждая, что тела, которые показаны на фото и видео "по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь". Однако есть доказательства, которые опровергают этот тезис – The New York Times сопоставила спутниковые снимки, которые были сделаны в период, когда в Буче находились войска РФ, с видео, снятым в городе уже после вывода войск. Этот анализ показывает, что первые тела на улицах начали появляться задолго до ухода оккупантов из Бучи.