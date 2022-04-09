Один из топ-политиков Европы хотел увидеть доказательства, что трагедия в Буче не была инсценирована – Зеленский

Зеленский рассказал об этом в ответ на вопрос о "самом страшном, что услышал за последние несколько дней".
По словам президента, собеседник сказал ему: "Покажи нам доказательства того, что это не было инсценировкой".
Зеленский не назвал имени этого политика, но когда журналист спросил, является ли этот человек премьер-министром одной из стран ЕС, он сказал: "Да".
По информации источников "Украинской правды", речь шла про премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Россия отрицает преступления своих военнослужащих против мирного населения в Буче. Минобороны называло трагедию "постановкой", утверждая, что тела, которые показаны на фото и видео "по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь". Однако есть доказательства, которые опровергают этот тезис – The New York Times сопоставила спутниковые снимки, которые были сделаны в период, когда в Буче находились войска РФ, с видео, снятым в городе уже после вывода войск. Этот анализ показывает, что первые тела на улицах начали появляться задолго до ухода оккупантов из Бучи.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.
За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек, рассказал 5 апреля глава поселковой военной администрации Тарас Думенко. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города, сообщил 30 марта мэр Александр Маркушин.