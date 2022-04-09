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Кубраков – европейским коллегам: У нас общий фронт по диверсификации логистических рисков

Александр Кубраков: Наша промышленность и аграрный сектор сейчас восстанавливают мощности, большая часть уже в работе
Александр Кубраков: Наша промышленность и аграрный сектор сейчас восстанавливают мощности, большая часть – уже в работе
Фото: pravda.in.ua

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков выступил на заседании Совета Европейского союза с обращением к министрам транспорта по поводу важности блокирования морских портов и сети автодорог ЕС для оккупанта и поддержки Украины. Об этом министр сообщил 8 апреля в Facebook.

Он также отметил необходимость давить на агрессора как экономически, так и политически, поскольку оперативные и мощные санкции против России приближают победу в "нелепой, несправедливой войне".

“Украина продолжает ежедневное сопротивление агрессору. Важной частью этого процесса остается поддержка экономической устойчивости страны. Министерство инфраструктуры Украины делает все возможное для того, чтобы восстановить или перестроить цепочки поставки и экспорта продукции для ключевых украинских предприятий. Наша промышленность и аграрный сектор сейчас восстанавливают мощности, большая часть – уже в работе”, – сказал Кубраков.

Он акцентировал на том, что Украина является важным поставщиком продукции и сырья для многих стран ЕС, в частности, ожидается интеграция украинской железнодорожной и автотранспортной системы в соответствующие системы ЕС.

"Украина является важным поставщиком продукции и сырья для многих стран ЕС – и это наш отдельный общий фронт диверсификации логистических рисков и поддержки не только украинской, но и европейской экономики", – подчеркнул министр.

Мининфраструктуры уже начало процесс восстановления разрушенных Россией городов и транспортной инфраструктуры. Команда министерства будет также просить западных партнеров приобщаться к восстановлению Украины.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2097392530432331

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: транспорт, Украина, санкции, экономика, промышленность, Министерство инфраструктуры, экспорт, Европа, война России против Украины, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, инфраструктура, Александр Кубраков, ЕС
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