В Днепропетровской области засеяли уже 40% площадей – глава ОВА

"Аграрии работают и днем, и ночью. У нас все идет по плану. С озимыми тоже все хорошо", – говорится в его сообщении.

По словам Резниченко, у аграриев есть достаточный стратегический запас – и зерна, и муки.

"И этого нам всем хватит для нового урожая. И не только нам, но и соседним областям", – убежден глава ОВА.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович отчитался в Telegram, что в области засеяны все площади ранних зерновых.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила 5 апреля, что украинские аграрии активно пользуются программой доступных кредитов "5–7–9%". По этой программе 42% выданных средств приходится на аграрный сектор – программой воспользовались уже 12 тыс. фермерских хозяйств.





