Потери бюджета Украины составляют около 2 млрд грн за день войны – министр финансов

По оценкам Министерства финансов, потери бюджета составляют около 2 млрд грн (€60 млн) в день. Инфраструктурные потери за месяц войны составили $119 млрд, или $4,25 млрд в день.

"Если учесть военные потери, увеличение военных и социальных расходов, программы поддержки населения, потери экономики и бизнеса, это сотни миллиардов долларов США", – отметил Марченко.

"Потери, вызванные войной, катастрофические. Российские оккупанты продолжают разрушать не только военные объекты, но и транспортную, энергетическую и промышленную инфраструктуру, построенную поколениями украинцев. Практически полностью уничтожены одни из крупнейших промышленных предприятий – заводы "Азовсталь" и им. Ильича. Последний был выстроен в конце ХІХ века и пережил Вторую мировую войну", – сказал министр.

Он отметил, что многие предприятия приостановили свою деятельность либо из-за военной угрозы, либо из-за блокирования доступа к рынкам сбыта или сырья. По предварительным оценкам, около 30% компаний полностью прекратили свою деятельность, 45% сократили производство.

Боевые действия ведутся на территории, на которую приходится почти три четверти ВВП Украины и на которой до войны было занято около 10 млн человек, а это 63,5% занятого населения, отметил министр.

Марченко заявил, что несмотря на войну, его ведомству удается сохранить функциональность украинской финансовой системы, сохранить и увеличить приоритетные бюджетные расходы, обеспечив при этом все необходимые платежи. По его словам, правительство обеспечивает своевременную выплату пенсий, социальной помощи и зарплат, которые выплачиваются за счет бюджета.

Он обратил внимание, что правительство уже разрабатывает план восстановления Украины, и добавил, что Украина рассчитывает не только на поддержку Евросоюза в военное время, но и на помощь в восстановлении страны после победы. Министр также назвал инструменты, с помощью которых страны ЕС могли бы увеличить поддержку.

Война России против Украины. Главное (обновляется)