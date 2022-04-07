ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери бюджета Украины составляют около 2 млрд грн за день войны – министр финансов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Марченко, правительство уже разрабатывает план восстановления Украины
По словам Марченко, правительство уже разрабатывает план восстановления Украины
Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

При том, что Украина получила от партнеров около €3 млрд финансовой помощи, потери бюджета страны составляют около €60 млн за день полномасштабной войны. Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал, выступая на заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам 5 апреля, текст речи опубликован на сайте Минфина.

По оценкам Министерства финансов, потери бюджета составляют около 2 млрд грн (€60 млн) в день. Инфраструктурные потери за месяц войны составили $119 млрд, или $4,25 млрд в день.

"Если учесть военные потери, увеличение военных и социальных расходов, программы поддержки населения, потери экономики и бизнеса, это сотни миллиардов долларов США", – отметил Марченко.

"Потери, вызванные войной, катастрофические. Российские оккупанты продолжают разрушать не только военные объекты, но и транспортную, энергетическую и промышленную инфраструктуру, построенную поколениями украинцев. Практически полностью уничтожены одни из крупнейших промышленных предприятий – заводы "Азовсталь" и им. Ильича. Последний был выстроен в конце ХІХ века и пережил Вторую мировую войну", – сказал министр.

Он отметил, что многие предприятия приостановили свою деятельность либо из-за военной угрозы, либо из-за блокирования доступа к рынкам сбыта или сырья. По предварительным оценкам, около 30% компаний полностью прекратили свою деятельность, 45% сократили производство.

Боевые действия ведутся на территории, на которую приходится почти три четверти ВВП Украины и на которой до войны было занято около 10 млн человек, а это 63,5% занятого населения, отметил министр.

Марченко заявил, что несмотря на войну, его ведомству удается сохранить функциональность украинской финансовой системы, сохранить и увеличить приоритетные бюджетные расходы, обеспечив при этом все необходимые платежи. По его словам, правительство обеспечивает своевременную выплату пенсий, социальной помощи и зарплат, которые выплачиваются за счет бюджета.

Он обратил внимание, что правительство уже разрабатывает план восстановления Украины, и добавил, что Украина рассчитывает не только на поддержку Евросоюза в военное время, но и на помощь в восстановлении страны после победы. Министр также назвал инструменты, с помощью которых страны ЕС могли бы увеличить поддержку.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра. 

Кроме того, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: госбюджет, экономика, бюджет, Министерство финансов, война России против Украины, выплаты, финансы, инфраструктура, Сергей Марченко, расходы, Минфин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!
  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"
  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек
  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек G
Дмитрий ГОРДОН
"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын
"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын
Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину
Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину
  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит
  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит
"Верим в нашу скорую победу". 61-летний обладатель "Золотого мяча" Беланов защищает Одессу от российских оккупантов
"Верим в нашу скорую победу". 61-летний обладатель "Золотого мяча" Беланов защищает Одессу от российских оккупантов
Почему в голове могут гудеть сирены, даже когда их нет, и как избавиться от этих ощущений. Советы психолога проекта "Эксы" Ежовой
Почему в голове могут гудеть сирены, даже когда их нет, и как избавиться от этих ощущений. Советы психолога проекта "Эксы" Ежовой
Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине
Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине
Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных
Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных
"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном
"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном
Проживающая в США жена Дмитрия Ступки сообщила о разводе
Проживающая в США жена Дмитрия Ступки сообщила о разводе
  Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец
  Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец G
Дмитрий ГОРДОН
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце
  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце
"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных
"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев (45726)
2
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (25997) G
3
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (22014)
4
"Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке (19341)
5
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (19215)
6
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена (17829)
7
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию (15263)
8
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока (14887)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS