В первом квартале госбюджет Украины перевыполнен, но во втором ожидается недовыполнение – Шмыгаль

Шмыгаль рассказал, что в первом квартале госбюджет выполнен на 110%.

"Этому способствовали результаты первых двух месяцев этого года и авансовые налоговые поступления. Во втором квартале, по словам главы правительства, в результате военного вторжения России прогнозируется существенное недовыполнение государственного бюджета Украины", – сообщили в пресс-службе.

Участники совещания обсудили возможные источники поступлений в госбюджет, в частности, это донорская помощь, специальные права заимствования Международного валютного фонда и другое.

"При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов начиная с мая. Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики – как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса", – говорится в сообщении.