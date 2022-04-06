В первом квартале госбюджет Украины перевыполнен, но во втором ожидается недовыполнение – Шмыгаль

Шмыгаль рассказал, что в первом квартале госбюджет выполнен на 110%.
"Этому способствовали результаты первых двух месяцев этого года и авансовые налоговые поступления. Во втором квартале, по словам главы правительства, в результате военного вторжения России прогнозируется существенное недовыполнение государственного бюджета Украины", – сообщили в пресс-службе.
Участники совещания обсудили возможные источники поступлений в госбюджет, в частности, это донорская помощь, специальные права заимствования Международного валютного фонда и другое.
"При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов начиная с мая. Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики – как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса", – говорится в сообщении.
Шмыгаль оценил сокращение украинской экономики по итогам месяца полномасштабной войны против РФ в 35%. По его словам, потери Украины от войны превысили $1 трлн.
В Минэкономики ожидают сокращения ВВП Украины в первом квартале 2022 года на 16%.
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть.
По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.