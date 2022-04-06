Зеленский поручил формализовать прекращение торговли с РФ

Этот вопрос обсуждали на совещании, посвященном экономическим вопросам, под председательством главы государства 6 апреля, сообщила его пресс-служба.

"Президент дал правительству поручение формализовать прекращение товарооборота Украины с Россией. Фактически импортные и экспортные операции с государством-агрессором полностью остановились с началом войны", – отметили в пресс-службе.

Контекст:

Как сообщало "Радіо Свобода" 18 февраля со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины, товарооборот между Украиной и РФ в 2021 году вырос на 38% и составил $10 млрд. Украинский экспорт в Россию составил $3,4 млрд (+26.5%), а импорт из России в Украину составил $6,6 млрд (+46%).

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.