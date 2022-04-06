В Запорожской области оккупанты похитили жену украинского военнослужащего, чтобы заставить его нарушить присягу – Офис генпрокурора

"5 апреля представители вооруженных сил страны-агрессора похитили гражданку Украины с целью психологического давления на ее мужа, воюющего в составе вооруженных формирований Украины. Угрожая пытками и причинением вреда жизни и здоровью женщины, оккупанты пытались заставить его нарушить военную присягу ВСУ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
В Офисе генпрокурора также сообщают о фактах похищения оккупантами на временно оккупированных территориях Запорожской области работников правоохранительных органов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время вторжения российские оккупационные войска похитили 14 мирных украинских граждан – представителей местного самоуправления, сообщала 24 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
3 апреля Верещук сообщила, что в плену оккупантов все еще находятся 11 глав местных общин из Киевской, Харьковской, Херсонской,Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.