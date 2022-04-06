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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты похитили жену украинского военнослужащего, чтобы заставить его нарушить присягу – Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора также сообщают о фактах похищения оккупантами на временно оккупированных территориях Запорожской области работников правоохранительных органов
В Офисе генпрокурора также сообщают о фактах похищения оккупантами на временно оккупированных территориях Запорожской области работников правоохранительных органов
Фото: ua.depositphotos.com

В Запорожской области российские захватчики похитили жену военнослужащего Вооруженных сил Украины с целью психологического давления на него. Об этом 6 апреля сообщил в Telegram Офис генерального прокурора.

"5 апреля представители вооруженных сил страны-агрессора похитили гражданку Украины с целью психологического давления на ее мужа, воюющего в составе вооруженных формирований Украины. Угрожая пытками и причинением вреда жизни и здоровью женщины, оккупанты пытались заставить его нарушить военную присягу ВСУ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора также сообщают о фактах похищения оккупантами на временно оккупированных территориях Запорожской области работников правоохранительных органов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время вторжения российские оккупационные войска похитили 14 мирных украинских граждан – представителей местного самоуправления, сообщала 24 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

3 апреля Верещук сообщила, что в плену оккупантов все еще находятся 11 глав местных общин из Киевской, Харьковской, Херсонской,Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

Теги: Россия, война, похищение, присяга, правоохранители, ВСУ, война России против Украины, уголовное производство, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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