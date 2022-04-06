В Запорожской области оккупанты похитили жену украинского военнослужащего, чтобы заставить его нарушить присягу – Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора также сообщают о фактах похищения оккупантами на временно оккупированных территориях Запорожской области работников правоохранительных органов Фото: ua.depositphotos.com

"5 апреля представители вооруженных сил страны-агрессора похитили гражданку Украины с целью психологического давления на ее мужа, воюющего в составе вооруженных формирований Украины. Угрожая пытками и причинением вреда жизни и здоровью женщины, оккупанты пытались заставить его нарушить военную присягу ВСУ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора также сообщают о фактах похищения оккупантами на временно оккупированных территориях Запорожской области работников правоохранительных органов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)