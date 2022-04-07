Украина получила от иностранных партнеров около €3 млрд финансовой помощи – Марченко

"На сегодняшний день мы ведем переговоры на общую сумму около €7 млрд, из них получили уже около €3 млрд", – сказал Марченко.
В частности, министр подписал соглашение с Германией на связанный кредит на сумму €150 млн. Кроме того, на прошлой неделе Украина получила €300 млн кредитных средств от Франции, а от США – $500 млн безвозвратной помощи.
Марченко отметил, что больше всего перспектив он видит в коллективном механизме поддержки. Так, Минфин ведет переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком.
В частности, Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, пополнить который могут разные страны. С МВФ обсуждается возможность предоставления Украине специальных прав заимствований (как грант или как кредит) от других стран.
Кроме того, Канада готова предоставить кредит в $500 млн.
В Офисе президента заявляли в конце марта, что за месяц полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров около $4 млрд.
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме того, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.
Для восстановления экономики Украины после войны потребуются сотни миллиардов долларов, считает Марченко.
В начале марта премьер Польши Матеуш Моравецкий предлагал создать фонд поддержки Украины на €100 млрд. "Это план восстановления Украины на €100 млрд, совместные инвестиции и энергетическая независимость от российской имперской политики", – отмечал он.