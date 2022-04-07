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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получила от иностранных партнеров около €3 млрд финансовой помощи – Марченко

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Марченко видит больше всего перспектив в коллективном механизме поддержки Украины другими странами
Марченко видит больше всего перспектив в коллективном механизме поддержки Украины другими странами
Фото: Sergii Marchenko / Facebook

Украина получила около €3 млрд финансовой помощи от партнеров как кредитной, так и безвозвратной и ведет переговоры о большей помощи. Об этом 7 апреля заявил министр финансов Сергей Марченко на брифинге, который транслировал Ukraine Media Center.

"На сегодняшний день мы ведем переговоры на общую сумму около €7 млрд, из них получили уже около €3 млрд", – сказал Марченко.

В частности, министр подписал соглашение с Германией на связанный кредит на сумму 150 млн. Кроме того, на прошлой неделе Украина получила 300 млн кредитных средств от Франции, а от США – $500 млн безвозвратной помощи.

Марченко отметил, что больше всего перспектив он видит в коллективном механизме поддержки. Так, Минфин ведет переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

В частности, Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, пополнить который могут разные страны. С МВФ обсуждается возможность предоставления Украине специальных прав заимствований (как грант или как кредит) от других стран.

Кроме того, Канада готова предоставить кредит в $500 млн.

В Офисе президента заявляли в конце марта, что за месяц полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров около $4 млрд

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра. 

Кроме того, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.

Для восстановления экономики Украины после войны потребуются сотни миллиардов долларов, считает Марченко. 

В начале марта премьер Польши Матеуш Моравецкий предлагал создать фонд поддержки Украины на €100 млрд. "Это план восстановления Украины на €100 млрд, совместные инвестиции и энергетическая независимость от российской имперской политики", – отмечал он.

Теги: МВФ, экономика, Министерство финансов, Всемирный банк, помощь, кредиты, финансовая помощь, финансы, Сергей Марченко, Минфин
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