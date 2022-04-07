Украина получила от иностранных партнеров около €3 млрд финансовой помощи – Марченко

Марченко видит больше всего перспектив в коллективном механизме поддержки Украины другими странами Фото: Sergii Marchenko / Facebook

"На сегодняшний день мы ведем переговоры на общую сумму около €7 млрд, из них получили уже около €3 млрд", – сказал Марченко.

В частности, министр подписал соглашение с Германией на связанный кредит на сумму €150 млн. Кроме того, на прошлой неделе Украина получила €300 млн кредитных средств от Франции, а от США – $500 млн безвозвратной помощи.

Марченко отметил, что больше всего перспектив он видит в коллективном механизме поддержки. Так, Минфин ведет переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

В частности, Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, пополнить который могут разные страны. С МВФ обсуждается возможность предоставления Украине специальных прав заимствований (как грант или как кредит) от других стран.

Кроме того, Канада готова предоставить кредит в $500 млн.

В Офисе президента заявляли в конце марта, что за месяц полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров около $4 млрд.