США намерены предоставить дополнительно $100 млн для ГПСУ и Нацполиции Украины – Блинкен

По его словам, деньги будут предоставлены в виде помощи в области гражданской безопасности, "чтобы повысить способность Министерства внутренних дел Украины обеспечивать необходимую безопасность границ, поддерживать гражданские правоохранительные функции и охранять критически важную государственную инфраструктуру перед лицом преднамеренного неспровоцированного и неоправданного нападения президента [России Владимира] Путина".

"Увеличение финансирования позволит продолжить стабильный поток средств индивидуальной защиты, полевой экипировки, тактического снаряжения, предметов медицинского назначения, бронетехники и средств связи для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины. При жизненно важной помощи правительства США украинские правоохранительные органы играют ключевую роль в спасении жертв жестоких нападений со стороны российского правительства, возглавляют и защищают колонны лиц, перемещенных в результате нападений, и обеспечивают безопасность гражданских районов, раздираемых безжалостными и разрушительными бомбардировками", – заявил госсекретарь.

Он подчеркнул, что США продолжают поддерживать народ и правительство Украины в защите демократии и страны.

"Мы продолжаем призывать Путина положить конец насилию, обуздать свои силы, в том числе совершившие военные преступления, и выбрать путь мира и дипломатии. Мы привержены привлечению к ответственности за военные преступления и другие злодеяния, используя все доступные средства, включая уголовное преследование", – заявил глава американской дипломатии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)