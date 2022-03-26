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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США намерены предоставить дополнительно $100 млн для ГПСУ и Нацполиции Украины – Блинкен

Блинкен: Мы продолжаем призывать Путина положить конец насилию
Блинкен: Мы продолжаем призывать Путина положить конец насилию
Фото: EPA

США намерены предоставить дополнительно $100 млн Украине. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента 26 марта.

По его словам, деньги будут предоставлены в виде помощи в области гражданской безопасности, "чтобы повысить способность Министерства внутренних дел Украины обеспечивать необходимую безопасность границ, поддерживать гражданские правоохранительные функции и охранять критически важную государственную инфраструктуру перед лицом преднамеренного неспровоцированного и неоправданного нападения президента [России Владимира] Путина".

"Увеличение финансирования позволит продолжить стабильный поток средств индивидуальной защиты, полевой экипировки, тактического снаряжения, предметов медицинского назначения, бронетехники и средств связи для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины. При жизненно важной помощи правительства США украинские правоохранительные органы играют ключевую роль в спасении жертв жестоких нападений со стороны российского правительства, возглавляют и защищают колонны лиц, перемещенных в результате нападений, и обеспечивают безопасность гражданских районов, раздираемых безжалостными и разрушительными бомбардировками", – заявил госсекретарь.

Он подчеркнул, что США продолжают поддерживать народ и правительство Украины в защите демократии и страны.

"Мы продолжаем призывать Путина положить конец насилию, обуздать свои силы, в том числе совершившие военные преступления, и выбрать путь мира и дипломатии. Мы привержены привлечению к ответственности за военные преступления и другие злодеяния, используя все доступные средства, включая уголовное преследование", – заявил глава американской дипломатии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О предоставлении Украине финансовой помощи в связи с вторжением РФ объявили ряд стран, в том числе СШАВеликобританияЯпония, ЛюксембургШвеция.

Всемирный банк утвердил пакет помощи Украине в объеме $700 млн, ЕБРР огласил выделение пакета стойкости в сумме €2 млрд для поддержки Украины, МВФ утвердил $1,4 млрд срочной финпомощи Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВД, Госпогранслужба, Госдепартамент США, финансовая помощь, Энтони Блинкен, война России против Украины
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