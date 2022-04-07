Экономика Европы больше теряет от войны в Украине, чем от введения эмбарго на российские нефть и газ – Марченко

Марченко подчеркнул, что из-за войны страдает экономика не только Украины, но и ЕС Фото: rbc.ua

"Уже сейчас мы наблюдаем дестабилизацию на мировом и европейском энергетических рынках, очередной всплеск инфляции, остановку европейских предприятий из-за нарушения цепей поставок из Украины", – отметил министр.

Он обратил внимание, что Европейский центральный банк на основании первых оценок последствий войны уже снизил прогнозы Еврозоны на этот год с 4,2% до 3,7%. В то же время прогноз инфляции на текущий год ухудшился с 3,2% до 5,1%. По мнению министра, это только первые корректировки прогнозов и есть высокий риск ухудшения прогнозов в будущем.

По оценкам экспертов, косвенные потери Европы от войны России в Украине выше прямых экономических потерь от введения эмбарго на российские нефть и газ, подчеркнул Марченко.

"Поэтому покупка российских энергоресурсов – это не только финансирование убийства тысяч наших граждан, но и финансирование экономических потерь и ухудшение уровня жизни граждан ЕС. Особенно учитывая имеющиеся возможности по переориентации путей поставки из стран Ближнего Востока, США и Канады, а также внедрение мер по энергоэффективности", – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что каждый день войны приводит к значительным потерям экономики ЕС, в частности, из-за разрушения цепей поставок, одного из крупнейших миграционных кризисов со времен Второй мировой войны и ухудшения ожиданий экономических агентов.