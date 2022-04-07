Экономика Европы больше теряет от войны в Украине, чем от введения эмбарго на российские нефть и газ – Марченко

"Уже сейчас мы наблюдаем дестабилизацию на мировом и европейском энергетических рынках, очередной всплеск инфляции, остановку европейских предприятий из-за нарушения цепей поставок из Украины", – отметил министр.
Он обратил внимание, что Европейский центральный банк на основании первых оценок последствий войны уже снизил прогнозы Еврозоны на этот год с 4,2% до 3,7%. В то же время прогноз инфляции на текущий год ухудшился с 3,2% до 5,1%. По мнению министра, это только первые корректировки прогнозов и есть высокий риск ухудшения прогнозов в будущем.
По оценкам экспертов, косвенные потери Европы от войны России в Украине выше прямых экономических потерь от введения эмбарго на российские нефть и газ, подчеркнул Марченко.
"Поэтому покупка российских энергоресурсов – это не только финансирование убийства тысяч наших граждан, но и финансирование экономических потерь и ухудшение уровня жизни граждан ЕС. Особенно учитывая имеющиеся возможности по переориентации путей поставки из стран Ближнего Востока, США и Канады, а также внедрение мер по энергоэффективности", – сказал Марченко.
Он подчеркнул, что каждый день войны приводит к значительным потерям экономики ЕС, в частности, из-за разрушения цепей поставок, одного из крупнейших миграционных кризисов со времен Второй мировой войны и ухудшения ожиданий экономических агентов.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.
После того, как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь и исключить РФ из G20.