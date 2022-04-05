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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Почувствовали себя хозяевами. Начали грабить, убивать мирных жителей и насиловать женщин". Пленный рассказал о действиях российских оккупантов

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Пленный рассказал, что не понимает, "что здесь забыл, погнался за большими бабками, как придурок"
Пленный рассказал, что не понимает, "что здесь забыл, погнался за большими бабками, как придурок"
Скриншот: Служба безпеки України / Facebook

Взятый в плен солдат российской армии рассказал о том, как себя вели оккупанты в Украине на захваченных территориях. Видео опубликовал 5 апреля пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook.

"Перед тем, как мы перешли границу, нам начали выдавать боеприпасы, оружие и сильнодействующий наркотик промедол, который нужен, если ты сильно ранен и у тебя болевой шок, чтобы ты не умер от него. И начали давать красные повязки", – говорит мужчина.

Он сообщил, что его подразделение вошло в село Новая Слобода Сумской области.

"Задача нашей бригады изначально стояла дойти до Киева и взять три моста через Днепр. На все про все, сказали, у нас уйдет пять дней... Когда мы пересекли границу, у русских солдат появилось... Они поняли, что вседозволенность. Они на этой чужой территории почувствовали себя хозяевами, начали мародерить, грабить, убивать мирных жителей и насиловать женщин. Доходило до того, что воровали технику, надувные лодки", – рассказал пленный.

По его словам, командование оккупантов на солдат "положило и обращается, как с расходным материалом".

Обращаясь к матери, пленный сказал, что не понимает, "что здесь забыл, погнался за большими бабками, как придурок".

"Нам все это время ссали в уши. Нам [президент РФ Владимир] Путин рассказывал, что мы освобождаем Украину якобы от фашистов, националистов. За все время, что я тут нахожусь, не встретил ни одного фашиста. Я только слышу и вижу, какие наши звери. И что они тут делают", – отметил оккупант.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/3164511560535923/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.

Действия оккупационных войск осудили в ГерманииВеликобританииФранции и других странах и объединениях государств. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из РФ.

Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский еще 31 марта говорил, что в Буче за время оккупации не менее 250 человек были убиты россиянами. Он подчеркивал, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством. 

После того, как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – они начали появляться задолго до ухода оккупантов.

4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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