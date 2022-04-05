"Почувствовали себя хозяевами. Начали грабить, убивать мирных жителей и насиловать женщин". Пленный рассказал о действиях российских оккупантов

Пленный рассказал, что не понимает, "что здесь забыл, погнался за большими бабками, как придурок" Скриншот: Служба безпеки України / Facebook

"Перед тем, как мы перешли границу, нам начали выдавать боеприпасы, оружие и сильнодействующий наркотик промедол, который нужен, если ты сильно ранен и у тебя болевой шок, чтобы ты не умер от него. И начали давать красные повязки", – говорит мужчина.

Он сообщил, что его подразделение вошло в село Новая Слобода Сумской области.

"Задача нашей бригады изначально стояла дойти до Киева и взять три моста через Днепр. На все про все, сказали, у нас уйдет пять дней... Когда мы пересекли границу, у русских солдат появилось... Они поняли, что вседозволенность. Они на этой чужой территории почувствовали себя хозяевами, начали мародерить, грабить, убивать мирных жителей и насиловать женщин. Доходило до того, что воровали технику, надувные лодки", – рассказал пленный.

По его словам, командование оккупантов на солдат "положило и обращается, как с расходным материалом".

Обращаясь к матери, пленный сказал, что не понимает, "что здесь забыл, погнался за большими бабками, как придурок".

"Нам все это время ссали в уши. Нам [президент РФ Владимир] Путин рассказывал, что мы освобождаем Украину якобы от фашистов, националистов. За все время, что я тут нахожусь, не встретил ни одного фашиста. Я только слышу и вижу, какие наши звери. И что они тут делают", – отметил оккупант.

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