"Везите меня домой! Мне на х…й не нужны ваши медали". СБУ перехватила разговор российского оккупанта, который не хочет воевать в Украине

По словам оккупанта, он со своими сослуживцами вынужден постоянно прятаться в укрытиях "в двух метрах под землей" Фото: Міністерство оборони України / Facebook

В ответ на замечание друзей о том, что получит "награду ветерана спецоперации", оккупант говорит, что предпочитает спастись, покинув Украину.

"Ветеран? ...бал я все эти медали! Нам здесь медали наобещали... "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги", а я говорю: "Идите вы все на х…й! Везите меня домой! Мне на х…й не нужны ваши медали", – пояснил оккупант.

По его словам, он со своими сослуживцами вынужден постоянно прятаться в укрытиях "в двух метрах под землей".

Также оккупант утверждает, что у 18–19-летних военных из-за постоянных боевых действий "кукуха поехала", а сам он боится громких звуков, реагируя "на каждый шорох".

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