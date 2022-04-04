В Ирпене российские оккупанты расстреляли аллею Героев АТО. Видео

В Ирпене была одна из лучших в Украине аллея Героев АТО, отметила нардеп Сюмар Фото: Антон Головенко / Facebook

"Знаете, их раздражают не только живые украинцы. Но и мертвые... Вернее, наша память. В Ирпене была одна из лучших в Украине аллея Героев АТО. Так вот рашисты расстреляли портрет каждого украинского героя. Еще раз – расстреляли портреты, – написала нардеп. – Хотели расстрелять память о воинах. Не понимают, что эта память всегда будет с нами и будет дальше двигать нами… Герои не умирают. Слава ВСУ".

К посту Сюмар добавила видео повреждения аллеи в Ирпене.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. О начале антитеррористической операции 13 апреля 2014 года объявил и.о. президента Украины Александр Турчинов. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее стартовала операция Объединенных сил.

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