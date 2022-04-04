В Ирпене российские оккупанты расстреляли аллею Героев АТО. Видео

"Знаете, их раздражают не только живые украинцы. Но и мертвые... Вернее, наша память. В Ирпене была одна из лучших в Украине аллея Героев АТО. Так вот рашисты расстреляли портрет каждого украинского героя. Еще раз – расстреляли портреты, – написала нардеп. – Хотели расстрелять память о воинах. Не понимают, что эта память всегда будет с нами и будет дальше двигать нами… Герои не умирают. Слава ВСУ".
К посту Сюмар добавила видео повреждения аллеи в Ирпене.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. О начале антитеррористической операции 13 апреля 2014 года объявил и.о. президента Украины Александр Турчинов. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее стартовала операция Объединенных сил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
28 марта в Минобороны сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.
По предварительным данным, во время оккупации, уличных боев и от обстрелов погибли 200–300 жителей Ирпеня, а также около 50 военнослужащих, сообщил 30 марта мэр города, руководитель местной территориальной обороны Александр Маркушин.
25 марта президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".